"Scusate...". Sabrina Salerno scoppia in lacrime a Ballando

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle non sono mancate neppure le lacrime. Quelle versate da Sabrina Salerno al termine di un confronto serrato con la giuria sul suo look. Sin dall'inizio della sua avventura nello show di Rai Uno, la showgirl ha cercato di mettere in mostra le sue qualità e le sue doti, convincendo il pubblico e gran parte della giuria. Ma secondo Selvaggia Lucarelli la cantante non sarebbe riuscita a liberarsi dell'etichetta di bomba sexy e nell'ultima diretta è scoppiata la polemica.

Al termine del suo paso doble con Samuel Peron, Sabrina Salerno si è presentata davanti ai giudici per ricevere i giudizi e Selvaggia Lucarelli non l'ha risparmiata dalla solita critica: " C'è sempre qualcosa che non va. Secondo me tu non sei una bomba sexy, mi sembra che tu abbia messo in piedi una recita ". Sabrina Salerno ha accolto la critica in modo positivo, ma non ha mancato di ribattere alla giurata: " Capisco cosa tu voglia dire. Quindi dovrei presentarmi con il burqa? Io ho una mia fisicità… ". La showgirl non ha mai negato di non amare l'etichetta di bomba sexy, che la accompagna sin dagli anni '90. Ma la provocazione della Lucarelli ha innescato un accesso dibattito con gli altri giudici sul suo abbigliamento. Ivan Zazzaroni e Fabio Canino hanno polemizzato con la loro collega, ma mentre il dibattito si infiammava, Sabrina Salerno si è lasciata travolgere dalle emozioni.