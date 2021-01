"Non ho mai visto un film hard", "L’importante è farli": Maria Teresa Ruta fuori controllo

Il tempo scorre lento nella casa del Grande Fratello Vip e i concorrenti, che ormai si sentono sempre più a loro agio tra quelle quattro mura, nonostante le telecamere, tra loro parlano e si confrontano su tutti gli argomenti, anche quelli più piccanti. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono le due decane della Casa. Sono le due donne più mature a essere rimaste in gioco e partecipano al reality fin da settembre. Nel corso di questi mesi hanno stretto una fortissima amicizia, complice e di sorellanza, che spesso le porta a confidarsi anche su argomenti scottanti e piccanti, com'è accaduto poche ore fa, quando si sono trovate a parlare di film per adulti.

Stefania Orlando ha rivelato di essere stata presa in giro nella Casa perché, a suo dire, non avrebbe mai visto nemmeno un film porno. Per gli altri concorrenti questo sembra quasi surreale, ma la Orlando non sente di avere nessuna mancanza, nonostante questo. " Mi hanno preso tutti in giro perché non ho mai visto un film porno ", dice la Orlando. Maria Teresa Ruta, nel tentativo di offrire il suo sostegno all'amica, si dimostra solidale e fa una scottante rivelazione: " Neanche io l'ho visto ma che c'entra? Basta farli... ". Le parole di Maria Teresa Ruta hanno sconvolto Stefania Orlando che, rivolgendosi a Mario Ermito, dice: " Capito con chi sto io? Con sono amica qua dentro? ".

Impossibile non sorridere per Maria Teresa Ruta, che ha spiegato il suo punto di vista: " Non è che li deve vedere no? Io preferisco me protagonista piuttosto che... ". È palese lo stupore di Stefania Orlando: " Lei si filma e si riguarda... ". Ma Maria Teresa Ruta nega: " No, no. Riguardare no ". Comprensibile lo smarrimento di Stefania Orlando, che non capisce il motivo di filmarsi se poi il video non viene rivisto. " Poi lo buttiamo via ", spiega Maria Teresa Ruta, lasciando intendere si tratti solamente di una questione psicologica. A quel punto, Stefania Orlando si mostra piuttosto curiosa sulle abitudini dell'amica e chiede maggiori informazioni sulla tipologia di video realizzato: " Ma è una ripresa alla francese? ". La Ruta entra, quindi, nel dettaglio: " Metti la telecamera, schiacci rec e poi quello che registra registra... ". Il commento di Stefania Orlando, tra le risate di Maria Teresa Ruta, conclude la discussione: " Io sarei imbarazzatissima, ma lei è avanti... ". In effetti, Maria Teresa Ruta in più di un'occasione ha fatto rivelazioni hot all'interno della Casa, come quando raccontò di aver fatto sesso al Museo egizio de Il Cairo.