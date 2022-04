"Non è l'amante di...". La gaffe imbarazza Amadeus

Tra le identità nascoste del programma televisivo è spuntata pure una "amante". Nessuna tresca svelata dalle telecamere, però: si è trattato solo di un clamoroso lapsus del conduttore Amadeus. Nella puntata di Soliti Ignoti in onda ieri sera su Rai1, il popolare presentatore è incappato suo malgrado in una gaffe che ha suscitato l'immediata ilarità dei presenti in studio, in particolare dello speciale concorrente Raoul Bova. È stato proprio l'attore, nuovo interpete della fiction Don Matteo, a sottolineare con una battutina la svista del padrone di casa.

Amadeus, nello specifico, si è confuso durante il dimezzamento degli ignoti della puntata, incespicando sul grado di parentela. Tutto è avvenuto mentre il conduttore stava dando maggiori informazioni sul parente misterioso, la signora Antonella. " Non la mamma di Diamante, l'ignoto numero 5 ", aveva appena svelato il presentatore. Poi la gaffe, passando alla successiva indicazione: " Antonella non è l'amante dell'ignoto... ", ha detto, chiaramente confondendosi. Il lapsus è stato immediatamente colto da Raoul Bova, che in quel momento era tutto orecchi nel tentativo di capire la corretta soluzione finale (poi azzeccata).

" L'amante?! Oh oh oh... Poi ero io... ", ha abbozzato l'attore, riprendendo simpaticamente il conduttore. E quest'ultimo, stupito dalla propria gaffe, si è giustificato così: " Scusi signora, non mi permetteri mai! Pensavo ancora a Diamante, che era il nome dell'ignoto numero 5 ". Risate e applausi in studio. Intanto Bova proseguiva a ironizzare: " Eh sì sì, certo... Chi la fa l'aspetti! ". Il siparietto è subito diventato virale sui social, tra i commenti divertiti degli utenti e degli spettatori che avevano visto il fuori programma in diretta. Del resto, nella storia del popolare gioco di access prime time, non era mai capitato che - se pur per errore - ci fosse pure una amante.

Se avete l’amante non andate a giocare da Amadeus.

Nuovo grado di parentela: amante#ISolitiIgnoti

pic.twitter.com/KxM8kD7Lan — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 14, 2022

La simpatica gaffe del padrone di casa non ha comunque distratto il concorrente Raoul Bova, che nononostante le titubanze finali ha indovinato il corretto abbinamento con il parente misterioso. L'attore ha conquistato un montepremi di 18mila euro, destinati in beneficienza, come sempre accade nel programma di Rai1.