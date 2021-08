"Almeno quando fa la pupù...": la Ferragni finisce (ancora) nel mirino

Vittoria Lucia Ferragni è una delle bambine più conosciute del nostro Paese. È la sorella di Leone, nonché la figlia di Federico (in arte Fedez) e di Chiara. È la quarta Ferragnez e nonostante non abbia ancora 5 mesi, la piccola è già presente su tutti i social. Così com'è stato per il primogenito, anche per lei i genitori hanno scelto di condividere sui loro profili le immagini della bambina fin dalla nascita. Un modo per evitare l'assalto dei paparazzi alle foto rubate e per rendere partecipi i milioni di fan che ogni giorno seguono la coppia. Ma non tutti concordano sull'opportunità di questa scelta, soprattutto in vista del futuro, e in tanti accusano l'influencer di sfruttare l'immagine dei figli solo per incrementare il suo consenso.

Quello dei bambini utilizzati come booster per gli affari social è un'annosa polemica che investe periodicamente tutti i genitori che con i social lavorano e spesso mostrano i loro bambini. Non che Chiara Ferragni abbia bisogno di questo per incrementare i suoi affari, visto che stando a quanto riporta l'ultima edizione di Milano Finanza " il 2020 delle tre società che fanno riferimento al neo consigliere di Tod’s si è chiuso con un giro d’affari complessivo che ha toccato i 19 milioni di euro ". Numeri straordinari per l'imprenditrice digitale, che si appresta ad ampliare ulteriormente le sue quoti di mercato con nuovi progetti in rampa di lancio.

Tornando alla piccola Vittoria, è indubbia che la sua presenza sui social sia massiva. Alle immagini condivise dai genitori si aggiungono quelle delle migliaia di utenti che realizzano i meme sfruttando gli scatti, spesso buffi, condivisi dai suoi genitori che utilizzano Instagram come se fosse un album fotografico familiare di dominio pubblico. L'ultimo attacco contro Chiara Ferragni è arrivato con svariati commenti sotto uno dei più recenti caroselli di immagini di Vittoria pubblicati dall'influencer sul suo profilo. " Già molto supponente ", ha scritto la madre a corredo di 5 scatti che ritraggono la bambina intenta a fare qualche smorfia.