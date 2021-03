È nata la figlia di Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha dato alla luce la piccola Vittoria, la secondogenita avuta con Fedez, dopo il piccolo Leone, nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles. La coppia ha annunciato la nascita sui social.

L'annuncio della coppia: "La nostra Vittoria"

Dopo giorni di attesa condivisi su Instagram, questa mattina è arrivata la lieta novella. Entrambi i genitori hanno condiviso la prima foto di Vittoria, questo il nome scelto per la nuova arrivata, in braccio alla mamma, mentre stringe forte il dito del papà. I Ferragnez hanno accompagnato la tenera immagine con poche ma significative parole: “23 Marzo 2021. La nostra Vittoria” . L’influencer vanta quasi 23 milioni di follower su Instagram, che saranno stati sicuramente felici di vedere il post del lieto evento. Dopo poco più di tre anni dalla nascita del primogenito Leone, è arrivata la sua sorellina Vittoria ad allargare la famiglia. Era stato proprio il fratellino maggiore a dare l’annuncio su Instagram della seconda gravidanza della mamma Chiara, con immagine dell’ecografia della piccola. Entrambi i figli della famosa coppia portano i due cognomi, sia quello del padre Lucia, che quello della madre, Ferragni. La nota imprenditrice aveva infatti spiegato tempo fa sui social di essere contraria all’idea patriarcale di dare solo il cognome paterno ai figli.

Già griffatissima appena nata

Durante l’ultima edizione del festival di Sanremo, la 71esima, Fedez aveva indossato sul palco del teatro Ariston una camicia di Versace con le quattro iniziali di tutti i componenti della famiglia. Oltre a quelle di mamma, papà e fratellino, anche la lettera V. Unico indizio del nome futuro. L’intera gravidanza, giorno dopo giorno, era stata raccontata dalla coppia di genitori sui social, con tanto di annuncio ai follower da parte dell’allora futura mamma, di aspettarsi la nascita da un momento all’altro. Infatti, secondo quanto riferito dalla Ferragni, il parto del piccolo Leone era stato indotto alla 37esima settimana, mentre la sorellina, Vittoria, aveva già passato la 39esima. Fino a poche ore prima Chiara postava e cantava con il piccolo Leone, alle prime luci dell’alba è nata Vittoria. Ovviamente il post è stato inondato di auguri e congratulazioni per la giovane coppia. Tra le prime, le zie, Valentina e Francesca, sorelle della Ferragni. Nella prima foto della bimba si vede già che sarà griffatissima: in testa indossa un berretto firmato Ferragni. Piccole influencer crescono.

I ringraziamenti del neo papà