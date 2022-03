“Non mi lavo quasi mai”. La confessione choc di Cameron Diaz

Cameron Diaz da qualche tempo è lontana dal mondo cinematografico e non sembra risentire affatto di questo momentaneo stop al patinato mondo di Hollywood. L'attrice ha deciso di confessarsi a 360 gradi in un'intervista con la BBC Rule Breakers e ha rivelato degli aspetti di sé che in pochi conoscevano e che hanno lasciato di stucco molti dei suoi fan. Infatti, la protagonista del cult Tutti pazzi per Mary ha confessato di non essere particolarmente avvezza alla pulizia personale e di non preoccuparsene più di tanto.

Da quando non ha più una vita pubblica particolarmente intensa, Cameron Diaz non si cura troppo di sé e della sua persona: " Raramente penso al mio aspetto durante il giorno e non mi lavo quasi mai la faccia, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale... Che prendono polvere sugli scaffali ". Una rivelazione inaspettata da parte dell'attrice, che a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila è stata una delle più apprezzate e cercate attrici di Hollywood. Poi l'allontanamento da quel mondo pr cause non ancora note e l'inizio di una nuova vita, con ritmi più lenti e senza la pressione sociale imposta dal suo ruolo, in quel mondo che oggi lei stessa definisce come " una trappola ". È lei stessa confessa di vivere come " una selvaggia... Sono una bestia ".

Ormai distante dal cinema e senza un'apparente voglia di tornare a recitare a quei livelli e a far parte del jet set hollywoodiano, Cameron Diaz non risparmia critiche aspre a quel tipo di realtà, che pare non appartenerle più: " Sono stata vittima di tutta l'oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti ". Dalle sue parole emerge un profondo disagio per aver vissuto quella vita e condanna l'oggettivazione del corpo femminile e a suo avviso " è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi... Negli ultimi otto anni però ho cancellato tutto ".

Ha cambiato talmente tanto vita da essere entrata in una dimensione completamente diversa, senza schemi sociali e senza regole ma, soprattutto, senza più sentirsi costretta e giudicata dal mondo esterno. Del 2020 Cameron Diaz ha annunciato la nascita di sua figlia tramite madre surrogata.