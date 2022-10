"Non monetizziamo con i figli". Ma Fedez si è scordato i post della moglie

Gira che ti rigira Fedez ha portato a casa un altro Tapido d'Oro. Valerio Staffelli ha consegnato l'ambito premio al rapper (e alla moglie) per la polemica scatenatasi dopo la pubblicazione del video social, nel quale la tata dei Ferragnez dice al figlio della coppia, Leone, di smettere di disegnare per farsi fotografare. Fedez e la Ferragni sono finiti nel mirino delle critiche per avere sfruttato i figli in favore dell'esposizione mediatica e Striscia la notizia ha voluto conferirgli il premio degli "attapirati". Il rapper si è però giustificato: " Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare. In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto ". Ma Fedez deve essersi dimenticato (che sbadato!) le decine di foto della figlia Vittoria che campeggiano sulla pagina Instagram della moglie Chiara Ferragni. La piccola è la testimonial ufficiale - pur senza saperlo - della linea di abbigliamento baby dell'influencer, venduta online a cifre da capogiro. E i post non portano neppure il fantomatico #adv, che indica la presenza di informazioni pubblicitarie sui social. Chissà cosa ne pensa l'Antitrust.

Drusilla Gucci, l'ereditiera che da un anno a questa parte fa coppia fissa con Francesco Chiofalo, è intervenuta a gamba tesa sulla partecipazione di Antonella Fioredelisi (ex del suo compagno) al Grande fratello vip. Tra le due non corre buon sangue e prima di entrare nella Casa c'era stato addirittura un battibecco social a colpi di reel. Ora che l'influencer è segregata a Cinecittà, però, la Gucci è passata al contrattacco - consapevole di non poter ricevere almeno sul web alcuna risposta - criticando l'atteggiamento di Antonella nel reality: " Mi sono capitate certe immagini del Gf sotto gli occhi. Certe persone pur di fare hype sarebbero disposte a mettere in piedi sincerissime relazioni anche con i divani di quella casa. Disagio dilagante". Alfonso Signorini coglierà la palla al balzo per un faccia a faccia tra le due donne di Chiofalo?