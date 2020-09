"Non ne posso più di essere offesa": Alba Parietti all'attacco dell'ex marito

Volano stracci tra Alba Parietti e l'ex marito Franco Oppini. L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di loro figlio, Francesco Oppini, ha riacceso vecchie acredini tra i due che ora mettono in piazza le loro divergenze. Motivo del contendere l'incursione telefonica della Parietti in diretta nella serata di ingresso nella Casa di Francesco. Lei si è giustificata: " L’intento era favorirlo e toglierlo dall’imbarazzo di difendermi con la contessa "; l'ex marito però la attacca: " Ogni tanto fai più la madre ed evita di essere la Parietti " e in tutto questo - a farne le spese - è stato il figlio, passato in secondo piano.

Ospite di Domenica Live Franco Oppini non si è risparmiato dall'accusare la ex di voler offuscare il figlio durante il reality, chiamando in diretta e prendendosi tutta la scena: " Ogni tanto dico lascialo un po' respirare 'sto ragazzo. Non è più un bambino ha quasi 40 anni ". Le parole di Oppini non sono proprio piaciute ad Alba Parietti, che ha deciso di replicare all'ex marito nel luogo per eccellenza degli sfoghi, i social network: " Non ne posso più di essere offesa ". Dura e decisa, la showgirl allo " sputtanamento immotivato " non ci sta e con un lungo post è passata al contrattacco, difendendo il suo ruolo di madre single: " Io credo, nel bene e nel male, di essere stata una buona madre e aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco e spesso da sola. Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata e ingiustamente. I conflitti li hai con chi passa la vita con te non con chi vedi poco e a distanza ".

Alba Parietti ha ribadito che la telefonata in trasmissione le era stata richiesta e che, nonostante la perplessità, ha trovato simpatico intervenire. Ben vengano dunque le critiche alla sua decisione, ma l'attacco frontale dell'ex compagno Alba proprio non lo giustifica e così ecco riemergere vecchi dissapori e rancori giovanili: " Non capisco perché ogni volta trovo Franco inelegantemente a fare commenti negativi su di me. Non credo proprio di meritarmelo e soprattutto mancandomi di rispetto come sempre. Si tende sempre malamente a sfruttare il mio nome, dicendo che sono io a sfruttare mio figlio addirittura, al quale, mai farei del danno. Perché sciacquare vecchie ruggini il primo giorno sulla pelle di Francesco? Giuro che mi viene da piangere a sentire il mio ex marito che dovrebbe sostenermi, continuare a sputtanarmi ingiustamente, appoggiato da personaggi piccoli e inutili ".