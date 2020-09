Alba Parietti telefona in diretta al GfVip. Oppini imbarazzato, il labiale: "Ma dai..."

Inutile negarlo. Alba Parietti è una figura ingombrante per fidanzati, mariti e suocere, figuriamoci per il figlio. Soprattutto se quest'ultimo è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. E così nella serata in cui l'attenzione sarebbe dovuta essere tutta su Francesco Oppini, ecco che la showgirl ruba la scena al figlio tra l'imbarazzo generale e le parole scocciate del 38enne torinese.

Francesco Oppini, figlio d'arte e commentatore sportivo, non si aspettava certo che la madre rimanesse in disparte. La sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini prevedeva inevitabilmente una "presenza" della Parietti, ma Francesco non si sarebbe mai aspettato che l'ingerenza arrivasse dopo pochi secondi dal suo ingresso. Il labiale non mente e così ecco servita la scenetta imbarazzante madre-figlio, roba da far impallidire l'altro duo in gara mamma-figlia, Maria Teresa Ruta e Guenda.

L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per Francesco Oppini ha il sapore amaro del ruolo da co-protagonista. Il figlio di Franco Oppini ha varcato la porta rossa di Cinecittà sulla scia delle accese dichiarazioni della contessa De Blanck nei confronti della madre. La prima, durante i primi giorni di permanenza nella casa, non ha nascosto la sua antipatia per Alba Parietti, definendola "una stro**a" e a farne le spese è stato Francesco. Entrato nel programma a metà serata, Oppini ha dovuto prima fare da pacere tra le due donne e poi - pur avendo tentato di distogliere l'attenzione dalla madre - si è dovuto sorbire anche la telefonata in diretta di Alba Parietti e lui non è riuscito a nascondere il suo disappunto e imbarazzo.

" Ma no...di già? Ma dai, dopo un minuto... ", ha detto a bassa voce in favore di telecamera Francesco Oppini all'annuncio di Signorini della telefonata a sorpresa. Al giovane non è rimasto che mettere la testa tra le mani e lasciare la scena ad Alba. A riportare l'attenzione su Francesco Oppini ci ha pensato, involontariamente, la contessa che per replicare ad Alba Parietti ha ricordato: " Tuo figlio è stato al primo a dire che sei una st***za ". E pensare che Oppini aveva messo le mani avanti e durante la sua video-presentazione aveva messo in guardia Alba Parietti: " Mamma per cortesia lasciami tranquillo ". Come non detto.