"Non ne posso più, sto organizzando il divorzio": spunta l'audio choc di Wanda Nara

Potrebbe essere giunta al termine la storia d’amore più discussa del mondo del calcio. Parliamo del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara, da tempo al centro del gossip tra indiscrezioni, voci e messaggi social. Un audio trapelato sul web confermerebbe la rottura: l’attaccante argentino e la modella sarebbero vicini al divorzio.

A suffragare la notizia, l’audio inviato da Wanda Nara alla collaboratrice domestica. L’ex opinionista del Grande Fratello si trova in Argentina, probabilmente per mettere nero su bianco la separazione da Icardi. “Sto per divorziare da Mauro, lo sto organizzando. Rimarrei qualche altro giorno, poi tornerò a prenderti il biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio, non ce la faccio più, l’ho chiesto io” , quanto recita il messaggio trasmesso dal programma televisivo “Los Angeles de la Mañana”.

“Qui confermano che Wanda sta divorziando da Mauro. Questo audio che qualcuno ha fatto trapelare, non so se la signora Carmen o un'amica di Carmen, è di ieri” , ha precisato la conduttrice del programma della tv argentina. La crisi è più attuale che mai, dunque: “Wanda l'ha inviato ieri a Carmen e qualcuno ce l'ha mandato qui. Non abbiamo il numero di telefono di Carmen qui” . Ulteriori conferme dopo i segnali sui social, tra foto cancellate e immagini profilo cambiate all’improvviso.

Non esattamente un fulmine a ciel sereno. Poco meno di un anno fa, Icardi fu pizzicato da Wanda in un flirt con l’ormai famosa China Suarez. Una crisi solo sfiorata. Ma le voci non si sono placate, tra presunti tradimenti e chat bollenti. Il lato privato ha avuto delle pesanti ripercussioni sulla carriera dell’argentino, ormai ricordato per le sue imprese sui settimanali di gossip, più che per le gesta sul rettangolo verde. Al Psg, infatti, non vede più il campo e lo score stagionale è a dir poco imbarazzante. In altre parole, la macchina da gol che emozionava i tifosi dell’Inter è solo uno sbiadito ricordo.