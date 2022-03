Svelate le chat private di Wanda. Il corteggiamento di un calciatore

Alla fine il tentativo di hackeraggio del cellulare di Wanda Nara si è trasformato in un vero e proprio caso. Da giorni la moglie di Mauro Icardi stava cercando aiuto sul web per recuperare l'account Twitter sottrattole da sconosciuti. Sulle prime l'argentina ha pensato a un blocco imposto dal popolare social network, ma quando le sue chat personali sono finite su internet ha capito che dietro c'era un vero e proprio attacco hacker contro la sua privacy.

Wanda Nara ha cercato aiuto nei suoi follower per provare a riattivare il suo profilo Twitter. I consigli e i suggerimenti non sono stati però utili per recuperare l'account. L'idea che si trattasse solo di uno scherzo di cattivo gusto è svanita, quando l'argentina ha scoperto che il suo cellulare era stato hackerato e con esso tutto ciò che conteneva, dai dati sensibili alle conversazioni private su Whatsup.

Sono state proprio queste ultime a finire per prime sul web, pubblicate da sconosciuti per mettere in piazza la sua vita privata. " Niente da nascondere ", ha tenuto a precisare la Nara quando le chat sono diventate di dominio pubblico. E così si è scoperto il corteggiamento serrato messo in atto dal calciatore argentino Ezequiel Barco, centrocampista dell'Atlanta United, classe 1999. Lo sportivo, sposato con la modella Micaela Romero, ha cercato un contatto con la moglie di Icardi commentando alcune storie in cui la Nara si mostrava sexy e provocante: " Sei perfetta, mi tieni così", "Si può essere tanto perfetta ", " Sei così bella" . Messaggi corredati di emoji sognanti a cui Wanda non ha mai risposto, lasciando cadere nel vuoto il tentativo di corteggiamento.