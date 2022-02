Icardi e Wanda Nara di nuovo ai ferri corti. Lui si cancella dai social

Ci risiamo. La coppia più discussa degli ultimi tempi sarebbe di nuovo in crisi. I rumor sono iniziati a circolare nelle ultime ore in seguito alla cancellazione di Mauro Icardi da Instagram. Come se questo non bastasse, la foto pubblicata dall'imprenditrice argentina sui social senza la fede nuziale ha riacceso il gossip e in mezzo ai due sembra ci sia - ancora una volta - l'attrice Eugenia "La China" Suarez.

Secondo quanto riferito dai tabloid argentini Wanda Nara e Mauro Icardi si sarebbero di nuovo allontanati. La situazione sarebbe precipitata all'improvviso per colpa della curiosità del calciatore del Paris Saint-Germain, che si sarebbe fatto pizzicare dalla moglie mentre spiava il profilo Instagram della Suarez. A riferirlo è l'esperto di gossip Juan Etchegoyen, che nel programma televisivo argentino Mitre Live ha rivelato: " La relazione è in una fase complicata e le discussioni sono all'ordine del giorno. Ma c'è un fatto che ha infastidito molto Wanda e c'entra di nuovo China Suarez. La Nara ha sorpreso il marito a guardare le ultime foto che l'attrice ha condiviso su Instagram ".

A quanto pare Maurito non riuscirebbe proprio a dimenticare la fugace relazione con La China, nonostante lei abbia ritrovato il sorriso al fianco del giovane imprenditore sudamericano, Armando Mena Navareno. Dopo la nuova scoperta, Wanda Nara sarebbe andata su tutte le furie e Icardi avrebbe preso la decisione di allontanarsi definitivamente dai canali social, chiudendo il suo profilo Instagram. L'imprenditrice argentina, per contro, si è mostrata nelle storie del suo account senza la fede nuziale e le voci della nuova crisi matrimoniale hanno preso piede in pochissimo tempo.

È bastato un selfie con la figlia Isabella e la mano a coprire il volto (con il tattoo di Mauro in bella mostra ma senza fede) a far parlare di una nuova rottura. Secondo i bene informati, la loro ritrovata sintonia dopo lo scandalo del tradimento sarebbe stato solo una facciata. " I contratti milionari e la loro passione per il denaro li porta a mostrarsi come una coppia innamorata in pubblico ma la realtà è ben diversa ", ha dichiarato il giornalista Juan Etchegoyen, che ha parlato di discussioni e litigi continui tra i due argentini. Una crisi che questa volta potrebbe portare a una definitiva separazione.