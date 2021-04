"Non posso più ballare". Finisce un'era per Jo Squillo

L'Isola dei famosi è uno dei reality più duri della tv italiana, niente a che vedere col Grande Fratello e con la comoda permanenza nella Casa dei concorrenti. Certo, nelle isole hondureñe non ci sono le telecamere h24 ma, a dirla tutta, non c'è nemmeno un bagno comodo in cui isolarsi per qualche minuto. Di infortuni ce ne sono stati fin dalla prima edizione italiana, per non parlare poi del programma francese Dropped, quasi un'Isola dei famosi interamente dedicata agli sportivi, dove persero la vita 10 concorrenti prima ancora che la gara avesse inizio a causa dello scontro dei due elicotteri che li trasportavano. Fortunatamente in Italia nulla di tutto questo è accaduto ma senz'altro in tanti nel corso degli anni si sono chiesti chi glielo abbia fatto fare, soprattutto se ne devono pagare le conseguenze a distanza di anni.

Tra loro c'è probabilmente Jo Squillo. Chi non ricorda l'inno al femminismo per eccellenza degli anni Novanta, quella Siamo donne cantata in coppia con Sabrina Salerno? Era il festival di Sanremo 1991 e per quegli anni l'esuberanza delle due giovanissime sul palco dell'Ariston era una vera innovazione. Altro che Achille Lauro. Abiti cortissimi e look straordinariamente audace per Jo Squillo e Sabrina Salerno che con la loro esibizione hanno scritto un'importante pagina della musica ma, soprattutto, della cultura nel nostro Paese. Jo Squillo ha scritto e cantato numerosi altri successi ed è pure tornata a Sanremo. Poi nel 2019 ha deciso di sbarcare in Honduras e di partecipare all'Isola dei famosi, probabilmente in cerca del rilancio mediatico.