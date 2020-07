"Non riuscivo a c...", "Influencer dei lassativi". Così la Ferragni zittisce l'hater

Chiara Ferragni è l'influencer italiana più pagata di Instagram e secondo una recente indagine sui social, i suoi post sponsorizzati costano oltre 50mila euro. La moglie di Fedez è anche imprenditrice digitale, imprenditrice nella moda e ora anche cantante. Ha debutatto da poco nel mondo della musica con il tormentone dell'estate firmato da Baby K, nel quale ha fatto una comparsa diventata immediatamente virale. Un diversivo per lei, un passatempo, che però sta dando i suoi frutti, visto che il brano si trova in cima alle classifiche di vendita. Ogni suo post raccoglie decine e centinaia di migliaia di like e di tanto in tanto la Ferragni si diletta anche a rispondere ai tantissimi commenti che le vengono lasciati sotto ogni condivisione e non sempre si tratta di complimenti.

Ormai, Chiara Ferragni è abituata a essere presa di mira dagli hater del web, utenti che spesso si nascondono dietro false identità per sfogare le loro rabbie e frustrazioni represse. Tra le migliaia di commenti, la maggior parte dei quali di stima e di ammirazione verso il personaggio e la persona, si nascondono alcuni messaggi d'odio, talvolta cattivi. Non mancano le critiche educate, fatte con buon senso e talvolta ironia, perché come Chiara Ferragni sa bene non si può piacere a tutti. In questo mix di sentimenti, pochi giorni fa la moglie di Fedez ha pescato un commento che probabilmente voleva essere cattivo ma che il fiuto della Ferragni ha trasformato in un botta e risposta carico di ironia. " Non riuscivo a cagare, ora finalmente mi sono liberata ", ha scritto una ragazza sotto uno degli ultimi post dell'influencer, probabilmente riferendosi alla canzone, non di suo gradimento.