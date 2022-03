“Non sono impazzito”, “Stai mentendo”. Volano stracci al Gf vip

La storia d'amore tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan sembra già essere giunta al capolinea. Una love story che in realtà è stata vissuta per la maggior parte del tempo a distanza, in una versione platonica estrema. Loro si sono conosciuti all'interno del Grande fratello vip quando erano entrambi concorrenti, ma l'avventura di D'Anelli non è durata che una manciata di giorni. Tanto però sarebbe bastato ai due per innamorarsi. Da quel momento, e per i successivi 5 mesi, Biagio D'Anelli ha professato amore a Miriana Trevisan attraverso i social, che lei ovviamente non ha mai potuto vedere. Si sono incontrari una volta nella Casa, quando l'ex concorrente del Gf vip è andato a farle visita, ma da quel momento in poi c'è stato il silenzio da parte di Miriana. Non di Biagio, però, che in tv e sui social ha continuato a parlare della sua bella.

Tutti si aspettavano che, una volta uscita anche Miriana dal Gf vip, la loro storia sarebbe decollata o, almeno, i due avrebbero provato a frequentarsi, quando meno per conoscersi. Ci speravano i fan e ci credevano i telespettatori, anche solo per una questione di curiosità. Invece tutto è sfumato non appena Miriana Trevisan ha messo mezzo piede fuori dalla Casa. A svelare il tutto era stato Biagio D'Anelli il giorno successivo all'eliminazione della showgirl, quando a Pomeriggio5 ha raccontato di non avere il numero di telefono di Miriana. La donna, una volta finita la diretta del lunedì, ha chiesto a Biagio di dare il suo numero di telefono all'agente, perché così lei lo avrebbe richiamato. Ma, pare che quella telefonata non sia mai arrivata, con grande dispiacere per D'Anelli.

Il confronto tra i due è arrivato durante la diretta del giovedì, a tre giorni di distanza dall'eliminazione della Trevisan. In mezzo, solo silenzio, stando a quanto ha riferito l'opinionista. Ma la versione di Miriana è diversa: " L'ho cercato e ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi, ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire che sta succedendo. Sono ferita. Però vi dirò che purtroppo in questo momento sto facendo dei ragionamenti con me stessa ". Poi l'affondo su D'Anelli: " Ci siamo promessi di non portarci le telecamere dietro e lui l'ha fatto. [...] In questo momento non voglio parlare con lui. Voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi ".