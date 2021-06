"Non valete na ceppa de c...". Giallo sullo sfogo di De Sica

Sfogo improvviso di Christian De Sica su Instagram, che con un post attacca un misterioso destinatario. Un messaggio pieno di rabbia che, però è stato rimosso dopo alcune ore. Come è comparso, il post è scomparso senza troppe spiegazioni. " A quei pochi che mi vogliono male. Noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de cazzo ", ha scritto Christian De Sica pubblicando uno scatto con Silvia Verdone, sorella dell'attore Carlo, e dai figli Maria Rosa e Brando.

Lo scatto di famiglia è stato utilizzato per mandare un messaggio forte e chiaro, molto diretto. Tuttavia non sono stati forniti ulteriori dettagli per capire chi possa essere il destinatario di una frase così forte. Da quanto si può intuire dallo sfogo di Christian De Sica sembra che l'attore sia stato il destinatario di qualche attacco verso la sua famiglia da parte di qualcuno che, probabilmente, potrebbe aver insinuato qualche cattiveria. Pubblicamente non è emerso nulla, quindi è probabile che se qualcosa è accaduto, sia stato un episodio nella sfera privata.

Tantissimi i follower che hanno chiesto informazioni a riguardo, che hanno provato ad avere maggiori notizie da Christian De Sica, che non solo non ha dato spiegazioni ma ha cancellato il post. Quello dell'attore è stato uno sfogo evidentemente estemporaneo, che visto il clamore suscitato è stato successivamente rimosso. Tuttavia, il web non dimentica e sono in tanti ad aver salvato il post prima che venisse eliminato. Qualcuno ha potuto anche leggere alcuni dei commenti e, tra chi chiedeva informazioni, c'è stato anche chi ha provato a fare dell'ironia su quel post citando una delle frasi più note dell'interprete romano, tratto dal film Compagni di scuola: " Delicatissimo ".

Tra le tante ipotesi avanzate dai fan, c'è anche chi ha suggerito che l'account di Christian De Sica possa essere stato hackerato. Ipotesi al momento poco plausibile, soprattutto visto l'argomento dell'attacco. Oltre a chi ha esaltato il gesto dell'attore, che si sarebbe alterato per difendere la sua famiglia, c'è chi l'ha accusato di essere volgare e di aver esagerato nel suo attacco. Tuttavia, la maggior parte degli utenti ha solidarizzato con Christian De Sica e ha appoggiato il suo sfogo, anche se non è stato capito il motivo e il post è stato eliminato poco dopo da parte dell'attore che non ha voluto dare spiegazioni.