Le nozze di Beatrice di York? La Regina impone una cerimonia per pochi intimi

Sarà un matrimonio felice per Beatrice di York? I preparativi per la celebrazione del suo royal wedding con Edoardo Mapelli Mozzi stanno procedendo a piccoli passi. Gli esperti affermano che tutto sarà pronto per il prossimo 29 maggio, data in cui la coppia si unirà per il fatidico "si". Tanti però sono problemi da affrontare e troppi i veti imposti dalla Regina Elisabetta che stanno impedendo alla giovane Beatrice di godersi il momento. Ma i recenti scandali del Principe Andrea e tutti i problemi causati dalla Megxit, impongono alla famiglia reale di correre ai ripari e cercare di mettere a tacere i pettegolezzi. Purtroppo è il matrimonio della giovane erede di York a subire gli effetti dei "tagli" imposti dalla sovrana. E sono dei tagli anche molti significativi.

Elisabetta infatti a imposto a Beatrice un matrimonio intimo, con un massimo di 150 persone. Questo però non è l’unica imposizione che la sovrana ha confessato alla nipote. Dopo le celebrazioni che si svolgeranno nella storica cappella di St. James Palace, gli sposi e gli invitati si recheranno a Buckingham Palace per il banchetto nuziale, ma nessuno potrà mettere piede tra le mura di Palazzo. La festa si svolgerà in giardino, in un lussuoso tendone bianco costruito in occasione dell’evento. Gli stessi invitati non potranno neanche varcare le stanze del palazzo, tanto è vero che sono in fase di realizzazione dei bagni portatili, eretti in un’area protetta del giardino e lontano da occhi indiscreti. Ma non è tutto. Beatrice di York, oltre a dover fare una cernita sostanziale di tutti gli invitati alla cerimonia, non potrà neanche lei accedere alle stanze reali. La Regina non vuole che la giovane possa usufruire delle sontuose stanze della residenza ufficiale per le immagini dell’album di nozze. È ammessa sono nei giardini.

Come affermano alcuni rumor di palazzo, Beatrice di York è molto delusa dal comportamento della Regina, ma di fatto, non può opporsi al suo volere e non può fare altro che accettare i limiti imposti per il suo matrimonio. Oltretutto, la sovrana ha chiesto al Principe Andrea di comparire quanto meno possibile tra la folla per evitare chiacchiere e pettegolezzi in merito alla sua situazione giudiziaria. Per ora Beatrice è in viaggio in Pakistan e si sta godendo un breve soggiorno con il fidanzato, tra un impegno reale e un altro. La giovane infatti, nonostante i preparativi per le nozze, si trova a dover partecipare a più eventi ufficiali dopo la Megxit.