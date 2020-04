Le nozze di Ida Platano e Riccardo Guarnieri saltate per il coronavirus: "Tutto rimandato"

A conclusione della partecipazione a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri aveva confermato il suo amore per Ida Platano chiedendole di diventare sua moglie.

L’ex cavaliere del trono over si era presentato davanti alla compagna con un anello che lasciava intendere tutte le sue buone intenzioni, ma una serie di fattori esterni pare abbiano cambiato tutti i progetti di Ida e Riccardo. Conclusa la partecipazione a Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sono trovati ad affrontare insieme la prima convivenza: lui, infatti, ha deciso di raggiungerla a Bergamo per trascorrere lì la quarantena ma, vista la situazione in cui versa l'Italia, hanno pensato bene di rimandare a data da destinarsi i preparativi per le nozze.

In diretta Instagram con Sossio Aruta, Riccardo Guarnieri ha spiegato che i tempi non permettono né a lui né alla compagna di poter fare questo genere di programmi per il futuro. “ Ma ti pare che in una situazione del genere uno si può mettere a organizzare o anche solo a parlarne comunque? – ha detto il compagno della Platano - . Sappiamo benissimo com’è la situazione in Italia, quindi alla fine è tutto rimandato! ”.

Niente matrimonio, almeno per il 2020, per Ida e Riccardo che, tuttavia, continueranno a far compagnia ai telespettatori collegandosi con Gemma durante le nuove puntate di Uomini e Donne. La Platano e la Galgani hanno da sempre un rapporto molto stretto e Ida è stata invitata dalla redazione a presenziare alle chat dell’amica con dei misteriosi corteggiatori al fine di indirizzarla verso la strada più giusta e, si spera, l'uomo che riuscirà a portarla via dagli studi Mediaset.