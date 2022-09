"Nuova era", "Siete ridicoli, guardate il Pd". Scontro (a distanza) tra la Ferilli e Facchinetti

La vittoria di Giorgia Meloni alle ultime elezioni ha provocato una serie di reazioni a catena tra i volti noti, che non l'hanno appoggiata. La differenza, però, è abissale: c'è chi le spara grosse (vedi Michielin, Zorzi e Ferilli) e chi invece fa un'analisi realistica della cosa (Francesco Facchinetti). Così sui social network si è consumata una "guerra fredda" a distanza a colpi di sfottò, repliche e considerazioni.

Mentre i vipponi radical chic parlavano di " resistenza " e " fascismo ", Sabrina Ferilli ha voluto dire la sua con sarcasmo romanesco, parlando di una " nuova era ". Il commento è arrivato alla puntualità del treno veloce nel lunedì, che ha segnato la vittoria del centrodestra e il trionfo della leader di FdI. Una sparata che un utente non le ha perdonato, definendola una " comunista di merda " e lei, per tutta risposta, ha replicato: " De merda no! Quella è sostanza tua! ".

Caso, casualità, pochi minuti dopo è arrivato il commento di Francesco Facchinetti a tutti quei " personaggi più o meno famosi ", che nelle ultime ore si sono coperti " di ridicolo dicendo cose e facendo video allucinanti" in risposta alla vittoria della Meloni. "Sono molto incazzato non riesco a stare zitto - ha esordito su Instagram il figlio di Roby Facchinetti - questi personaggi scomodano parole come 'resistenza', della quale non sanno un cazzo. Usate le parole giuste come 'opposizione' . Qualcuno dice addirittura che i vecchi non devono avere diritto di voto e che la Meloni ha vinto grazie a loro. Che assurdità ". Dj Francesco si è scagliato contro i vipponi che hanno usato il termine " fascista ", definendoli " ignoranti " sul significato profondo della parola. " Smettetela e incazzatevi con la sinistra e con il Pd, un partito inutile che negli ultimi venti anni non ha fatto nulla. Il vero disastro italiano non è la Meloni ma l'inutilità del Pd ", ha tuonato Facchinetti. Parole sante.