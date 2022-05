"Ci ha pagato in nero per 10 anni. Ci deve 700mila euro": nuove accuse contro Vacchi

Piove sul bagnato. Dopo le accuse mosse dall'ex colf filippina, altri due ex collaboratori domestici hanno denunciato Gianluca Vacchi. La questione questa volta è più complessa e non riguarda solo i contributi non versati e gli straordinari mai pagati. Tra Mister Enjoy e i due ex capi dello staff è in atto una battaglia legale, che è scivolata nel penale. Le accuse sono pesanti da ambo le parti: furto, calunnia, minaccia ed estorsione.

Dopo le rivelazioni fatte da Laluna Maricris Bantugon, filippina di 44 anni ex colf di Vacchi - che accusa l'imprenditore di non averle pagato tfr e straordinari e di averla sottoposta a vessazioni e insulti - piovono nuove pesanti accuse. Nelle scorse ore lo staff alle dipendenze di Mister Enjoy ha difeso il "dottore", smentendo le dichiarazioni della loro collega e raccontando di non avere ricevuto né umiliazioni né vessazioni. Ma pare che le loro parole non trovino riscontro nelle denunce, che stanno piovendo addosso all'imprenditore bolognese.

La vicenda risale al 2021. Due ex capi dello staff di origine sarda, che avrebbero lavorato alle dipendenze di Vacchi per 22 e 17 anni ricoprendo un ruolo di rilievo, lo hanno denunciato e chiedono un maxi risarcimento da 700mila euro. Come riporta Repubblica, i due sostengono di avere lavorato per quasi dieci anni in nero e ora chiedono straordinari non pagati, ferie e riposi non goduti oltre ai danni. La questione, però, è più complessa. Il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto nel peggiore dei modi. I due sarebbero stati accusati da Mister Enjoy di non avere gestito a dovere il servizio durante un aperitivo. Dopo un attacco d'ira dell'imprenditore, i rapporti sarebbero incrinati fino al licenziamento disciplinare con l'accusa, gravissima, di avere rubato un modem e un pc.

I due ex collaboratori hanno sporto denuncia per calunnia, ma Vacchi ha risposto con un esposto, accusando i suoi ex dipendenti di furto e appropriazione indebita per quasi un milione di euro e ne è nata una battaglia a colpi di denunce. Davanti al tribunale del lavoro i due ex capi staff hanno raccontato che Mister Enjoy avrebbe dato loro carte di credito e bancomat per prelevare denaro in base alle loro necessità. Una pratica che, a detta dei due uomini, sarebbe servita a retribuire in nero alcuni suoi dipendenti, pagare prestazioni di dj, massaggiatrici e hostess e prestare denaro a amici e conoscenti. Ed è scattata una nuova denuncia contro l'imprenditore, che ora si trova a doversi difendere dalle accuse davanti ai giudici.