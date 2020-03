Nuovo amore per Ben Affleck. Baci a Cuba insieme ad Ana de Armas

Il 2019 non è stato un anno da ricordare per Ben Affleck. E ora, nonostante la paura del virus che dilaga anche nel resto del mondo, il celebre attore pare che abbia trovato la felicità. Dopo che per un lungo periodo è stato costretto a una degenza in una rehab per curare la sua dipendenza da alcol, Ben Affleck ora volta pagina e torna a recitare e, soprattutto, torna a sognare l’amore dopo la separazione da Jennifer Garner. Come hanno riportato diverse foto che sono trapelate in rete, Affleck di recente è fuggito a Cuba insieme ad Ana de Armas. La bellissima attrice di 16 anni più giovane di lui, è stata definita dai giornali di gossip la nuova fiamma dell’attore premio Oscar per Argo.

Secondo le prime ricostruzioni, Ben Afflek avrebbe conosciuto Ana sul set di "Deep Water", thriller psicologico in arrivo nelle sale il prossimo mese di novembre e diretto dal regista Adrian Lyne. I due nella fiction hanno interpretato una coppia di moglie e marito, Vic e Melinda Van Allen. Sposati per copione e ora amanti nella realtà: proprio come il più bel romanzo d’amore. Una volta terminate le riprese, la coppia sarebbe fuggita a Cuba per qualche giorno di relax. L’attrice essendo originaria dell’America Latina, è stata una sorta di guida turistica per Ben Affleck dato che ha condotto il celebre attore e regista alla scoperta delle bellezze dell’Avana. Hanno fatto giro per negozi, fatto acquisti e hanno scattato tanti selfie. Non erano da soli in questa gita amorosa. Amici e conoscenti che hanno condiviso quei brevi momenti di coppia insieme a Ben ed Ana, affermano che i due erano veramente felici e molto affiatati. Sono fuggiti da soli per una passeggiata in riva in mare, e poi sono volati in Costa Rica. Dai diretti interessati tutto tace, nel senso che non hanno smentito né confermato il flirt, ma le foto trapelate in rete sono ben chiare e non nascondono proprio niente.

Anche Ana, come Ben Affleck, ha un matrimonio naufragato alle spalle. La donna è stata sposata dal 2011 al 2013 con l’attore spagnolo Marc Clotet per poi separarsi per gravi divergenze. Come tutti sanno, anche Ben Affleck è stato sposato. Per più di 10 anni è stato legato a Jennifer Garner con il quale ha avuto tre figli. Si è separato nel 2015 e per molto tempo è stato single, almeno fino a quando non ha incontrato Ana.