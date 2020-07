Nuovo flirt per Eros Ramazzotti? Il cantante pizzicato con una ex di "Amici"

Secondo i primi gossip che sono trapelati in rete, pare che Eros Ramazzotti abbia trovato un nuovo interesse amoroso. O almeno così afferma il settimanale Di Più. Il celebre cantante per un lungo periodo di tempo è stato legato a Marica Pellegrinelli, poi nel corso del 2019, i due hanno interrotto la loro relazione. E se la sua ex ha trovato quasi subito un nuovo interesse amoroso, Ramazzotti ha preferito dedicarsi alla musica e condividere attimi di relax con la figlia Aurora. Secondo i settimanali di gossip però avrebbe avuto diversi flirt con diverse donne, ma nessuno di questi è stato mai confermato. L’ultimo, invece, pare che sia cosa certa. In piena estate e con un virus che continua a far paura al nostro Paese, il cantante di "Una Terra Promessa" sarebbe stato pizzicato al mare insieme a una donna sexy e avvenente, conosciuta per essere stata una cantante di "Amici", talent show di Canale 5.

Sulla questione si attendono aggiornamenti, ma secondo le fonti che hanno spifferato il gossip al tabloid italiano, Eros Ramazzotti avrebbe trascorso un week-end di sole e mare insieme a Veronica Montali nel cuore della Liguria. Alcune foto che sono state pubblicate sui rispettivi profili Instagram, fanno pensare che Eros e Veronica avrebbero trascorso insieme lo scorso fine settimana. Il cantante era al largo di Finale Ligure e su uno yacht avrebbe incontrato Veronica e qui sarebbe nato il flirt. Amici e conoscenti presenti anche loro sull’imbarcazione, avrebbero affermato che tra i due si è instaurato subito un bellissimo feeling. Non è ancora detto se si tratti di un semplice flirt estivo o di un nuovo amore, per ora tutto è avvolto nel mistero dato che nessuno dei diretti interessati ha deciso di rispondere al gossip dell’estate.

Ma non è finita qui. Veronica Montali, prima di questo week-end in Liguria, ha avuto modo di conoscere già Eros Ramazzotti. La cantante ha partecipato all’edizione del 2004/2005 del talent di Maria De Filippi e in quel periodo il cantante era presente come giudice. Ora Veronica, originaria di Borghetto Santo Spirito, ha 36 anni, ha due figli e gestisce un ristorante sul lungomare di Loano.

In molti già cominciano a sognare. Chissà, forse Eros Ramazzotti non ha trovato solo un semplice amore estivo.