Un nuovo incontro (segreto) tra il principe Harry e la regina Elisabetta

È probabile che una volta arrivato a Edimburgo, alla fine di febbraio, il principe Harry avesse già in mente di chiedere un colloquio chiarificatore con la nonna. Forse quest’idea lo ha accompagnato per giorni, come la voglia di parlare, di spiegarsi con la donna che dopo la morte di Lady Diana ha rappresentato per lui e per William quanto di più vicino vi fosse a una madre. La regina Elisabetta avrebbe accettato subito di ricevere il nipote e, secondo il Daily Mail, i due avrebbero pranzato insieme per poi iniziare una conversazione durata ben quattro ore.

Stando alle indiscrezioni il principe Harry sarebbe arrivato da Frogmore Cottage al Castello di Windsor a piedi. Il tabloid precisa che la lunga passeggiata sarebbe servita al duca di Sussex per “liberarsi la mente” . Il colloquio, però, avrebbe dato i suoi frutti. Un insider ha rivelato Daily Mail che la sovrana avrebbe tranquillizzato il nipote, spiegandogli che sarà sempre “molto amato” e che “verrà sempre accolto”. La regina Elisabetta avrebbe mostrato al principe Harry una dolcezza materna, dimenticando per un po’ di essere una nonna particolare, che non esce di casa per andare a giocare a burraco, ma lascia il suo palazzo su una carrozza per inaugurare ogni anno il Parlamento di un’intera nazione.

L’insider ha poi puntualizzato: “La regina aveva molto di cui parlare con Harry e questo era il momento ideale per entrambi per dire la loro”. Sua Maestà avrebbe anche confessato di sentirsi ancora “molto turbata” dalla decisione di Harry e Meghan di lasciare la royal family. Inoltre avrebbe espresso il desiderio di rivedere Archie, che non è più tornato in Gran Bretagna dalla fine di novembre 2019, come ricorda Vanity Fair. La regina Elisabetta sarebbe anche tornata sull’argomento del brand Sussex Royal, spiegando al principe Harry i motivi che l’hanno costretta a mettere un veto sul marchio e sulle intenzioni commerciali dei duchi.