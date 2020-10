Nuovo record stagionale per Live - Non è la d'Urso, Barbara festeggia il 16% e ringrazia sui social

Ascolti record per Live - Non è la d'Urso, il programma domenicale di Canale5 che ieri ha segnato il risultato finora più alto di questa stagione. La trasmissione condotta da Barbara d'Urso ha, infatti, registrato il 16% di share con picchi del 28%, nonostante la concorrenza della partita di Nation League su Rai1 che vedeva schierata la nazionale italiana contro quella polacca. Numeri importanti anche dal fronte degli ascolti assoluti, che vedono Live - Non è la d'Urso segnare picchi di 4 milioni di telespettatori con oltre 10 milioni di contatti.

Innegabile la soddisfazione della conduttrice, che puntuale come ogni lunedì ha festeggiato i risultati con i suoi quasi 2.8 milioni di follower su Instagram. " Grazie grazie grazie per l’affetto con cui continuate a seguire i nostri talk!! ", ha scritto Barbara d'Urso allegando alcune immagini della puntata di ieri, che tra i protagonisti ha visto anche Gabriel Garko e Angela di Mondello. Prima parte della puntata dedicata all'informazione giornalistica con gli interventi in collegamento del virologo Matteo Bassetti e dell'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, attualmente positiva al coronavirus. Sempre in collegamento è intervenuto anche Enrico Montesano, in questi giorni al centro delle cronache per le sue posizioni no mask e per aver appoggiato, senza parteciparvi, la manifestazione di Roma.

Il programma di Barbara d'Urso è proseguito con un lungo talk sui finti scoop, che ha visto l'intervento esclusivo di Fabrizio Corona, e poi con un'intima intervista a Gabriel Garko, fresco di coming out. Palese la complicità tra l'ospite e la conduttrice, che prima di schierare l'attore contro le cinque temutissime sfere si sono raccontati, scherzando sulla nuova vita di Garko. C'era grande attesa in studio per l'arrivo a Live - Non è la d'Urso di Franceska Pepe, controversa concorrente del Grande Fratello recentemente eliminata dal reality. Nello scontro Pepe vs tutti, la modella ha ritrovato anche Vittorio Sgarbi, con il quale ha dichiarato (per poi smentire) di aver avuto una relazione di 7 ore.

Il programma si è chiuso con le cinque sfere che sono tornate in studio sulle note di Harry Poter per sfidare Angela Chianello, conosciuta per il tormentone estivo "Non ce n'è coviddi". Durante l'incontro c'è stato anche il tempo per lei di raccontare la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta e che, fino a pochi giorni fa, le impediva di lasciare la Sicilia. Risate e commozione hanno caratterizzato anche questa puntata di Live - Non è la d'Urso, che ha superato gli altri talk della serata. Fabio Fazio su Rai3 si ferma al 10.3% mentre Massimo Giletti, su La7, arresta la sua corsa al 5,3% di media tra le due parti.