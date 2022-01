Nuovo scandalo per Wanda Nara: "Quei like a Bautista..."

Wanda Nara torna a fare parlare di sé per alcune mosse social, che hanno scatenato i gossip. I like messi ad alcuni post Instagram, pubblicati dal giocatore di polo Bautista Bello sul suo profilo, hanno fatto scoppiare l’ennesimo caso, tanto da costringere l'imprenditrice a chiarire pubblicamente e la fidanzata dello sportivo a marcare il territorio.



Sono stati i media argentini a notare lo strano interesse di Wanda Nara per alcuni contenuti condivisi da Bautista Bello sul suo account Instagram, che conta circa 22mila follower. I like messi da Wanda non sono sfuggiti ai giornalisti sudamericani, che si sono scatenati. " Wanda ha iniziato la sua vendetta contro Mauro - hanno commentato nel programma televisivo argentino Intrusos - apprezzando le foto di altri uomini, che non sceglie a caso ".

Le voci hanno preso piede in poco tempo e l'ipotesi di un nuovo triangolo - con protagonista Wanda Nara, il giocatore di polo e la sua fidanzata l'atttrice, conduttrice e modella Sofia Jujuy Jimenez - ha scatenato i giornali scandalistici sudamericani. Non solo. I seguaci della Nara non hanno perso l'occasione di chiedere chiarimenti alla diretta interessata, Wanda Nara, che sul web ha deciso di replicare alle indiscrezioni.

" E' vero che hai messo like al fidanzato di Sofia? ", le ha chiesto un utente e la moglie di Mauro Icardi ha prontamente replicato: " Bugia. Appena ho sentito certe voci ho scritto subito a Sofia ". Un messaggio che nasconde, però, una mezza verità, vista la mossa dalla Jimenez, che ha condiviso lo scambio di messaggi con l'imprenditrice sui social. Il chiarimento tra le due donne c'è stato (in una chat privata), ma nella stessa Wanda ha ammesso di avere messo qualche like qua e là.