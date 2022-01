Wanda Nara a sorpresa: "Cosa vuole ora Mauro da me..."

Pace fatta in casa Icardi. La crisi tra Maurito e Wanda Nara è solo un ricordo e la coppia, oggi, pensa addirittura ad allargare la famiglia con un altro figlio. Il terzo dopo Francesca e Isabella. Lo ha svelato l'imprenditrice argentina su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi seguaci.

Dopo l'intervista esclusiva rilasciata all'emittente televisiva Telefe Wanda Nelle non aveva più parlato della sua vita privata in pubblico. Nelle scorse ore, però, l'imprenditrice ha deciso di rompere il silenzio e si è concessa ai suoi follower di Instagram, rispondendo alle loro curiosità e anche alle domande più scomode. Come la presunta lite tra Mauro Icardi e il figlio maggiore, Valentino, nato dal matrimonio con Maxi Lopez. " Se dovessi chiarire ogni volta passerebbe una vita, penso che le cose siano più che ovvie ", ha precisato l'argentina smentendo i rumor.

Wanda Nara ha usato, però, toni meno morbidi per rispondere alla domanda sulla dignità e il rispetto che Icardi le ha negato con la vicenda del tradimento con Eugenia "China" Suarez: " La dignità non mi viene data da un uomo. Me la do io perché tutto il mondo mi conosce e sa la grande donna che sono e come sono. Quanto a mio marito, è quello che ho sempre voluto: qualcuno che mi dicesse in faccia le cose che nessuno mi avrebbe mai detto o che altri avrebbero negato a morte. Io non sono nessuno per condannare qualcuno. Gli ho sempre detto tutto e anche lui mi rispetta ". Una replica che non lascerebbe dubbi sul definitivo superamento della crisi di coppia.