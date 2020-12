Ora Amadeus sbotta: "Morgan ha detto cose non vere"

Morgan contro Amadeus contro Morgan. Sembra di essere tornati a febbraio, al festival di Sanremo 2020, l'ultimo evento prima che il coronavirus sconvolgesse il pianeta. Per settimane siamo stati coinvolti nella bagarre tra Bugo e Morgan, abbiamo cantato la versione "sbagliata" del brano sanremese scritta da Morgan dietro le quinte prima di salire sul palco e ci siamo chiesti dove fosse Bugo. Ora lo sappiamo: Bugo sarà a Sanremo 2021, Morgan no. Il cantante si è duramente scagliato contro il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo per la sua esclusione dalla rosa dei 26 (ventisei) cantanti in gara ma anche dalla giuria della kermesse Ama Sanremo, il nuovo Sanremo Giovani. Per giorni ha pubblicato sui social gli screenshot dei messaggi mandati ad Amadeus, non certo teneri, finché il conduttore non l'ha diffidato, costringendolo a eliminare tutto. Ma ormai la bomba era scoppiata.

" Ha detto tante cose non vere, Morgan. Gli ho solo detto di mandare, se ce l'aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival ", ha detto Amadeus intervistato dal quotidiano Libero. Il direttore artistico di Sanremo smentisce ogni accusa mossa dal cantante, anche quella di averlo chiamato a fare il giudice di Ama Sanremo per poi inserirlo nella rosa dei 26: " Questa cosa è solo nella sua testa, come quella di lui che avrebbe lavorato gratis, non mi sarei mai permesso... ". Nello stesso giorno, Amadeus ha fatto imbestialire sia Morgan che Bruno Vespa, al quale però ha chiesto scusa per aver sforato e fatto partire in netto ritardo la puntata in diretta di Bruno Vespa. " Gli ho chiesto scusa in diretta e via messaggio, lui ha capito ", ha detto Amadeus.

" Quando ho deciso di dargli un'occasione e fargli fare il giurato mi hanno detto: 'Non può, si candida a sindaco'. Allora l'ho chiamato e mi ha detto: 'Ma no! Quella è solo una provocazione!' ", ha proseguito Amadeus parlando di Morgan, che poi in privato gli ha mandato i messaggi che tutti hanno visto e anche di più: " Meglio far finta di niente... Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti ". Che la vera pietra dello scandalo sia la partecipazione di Bugo? Amadeus non lo esclude: " Per me si è alterato solo perché ho chiamato lui. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po' di casino li avrei chiamati entrambi, ma... ".