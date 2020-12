Cosa c'è davvero dietro al gelo Morgan-Amadeus per Sanremo

" La gara è un'altra vicenda rispetto alla giuria. E la prima è un caso di mobbing ". Morgan torna a fare chiarezza su quanto accaduto con Amadeus e gli organizzatori del Festival di Sanremo. Il cantautore è finito fuori dalla lista dei 26 Big in gara alla prossima edizione di Sanremo 2021 e la sua durissima reazione lo ha fatto escludere anche dalla giuria di Sanremo Giovani, dove ricopriva il ruolo di giurato. A bruciare maggiormente, però, è l'esclusione da un Festival al quale Morgan non aveva mai fatto ufficiale iscrizione. Questo è il clamoroso retroscena svelato dall'artista nelle ultime ore.

Attraverso un nuovo post pubblicato su Instagram e Facebook Morgan ha rivelato di non essersi mai candidato a partecipare alla popolare kermesse canora, ma di esser stato pressato da Amadeus che lo voleva in gara. L'invito a presentare un brano sarebbe dunque stato fatto dal direttore artistico in prima persona, che poi avrebbe rifiutato il brano lasciandolo fuori dalla competizione. Questo avrebbe scatenato la sua dura reazione.

La gara ha un regolamento ufficiale -

- che non ho letto e non ho mai compilato nessun modulo di iscrizione. Eppure lui mi aveva invitato. Diceva che io ero stato il fautore del mega successo (della scorsa edizione, ndr) e dovevo essere presente alla nuova, ma in gara. Io ho rifiutato. Ma l'invito è stato esplicito e l'ho assecondato

ha scritto Morgan sui social network per spiegare quanto accaduto".