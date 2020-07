Ora Caterina Collovati risponde a Francesca Barra: "Mi sorge il dubbio di un pregiudizio verso di me"

La polemica tra Caterina Collovati e Francesca Barra è ancora accesa. Tutto è nato nel corso della partecipazione di entrambe al programma mattutino Ogni mattina, in onda su Tv8 a partire dalle 10. Nel salotto di Adriana Volpe e Alessio Viola, le due opinioniste e giornaliste si sono scontrate sul tema del gossip e dell'opportunità di fare notizia su quanto condiviso sui social dai personaggi noti.

Dopo lo scambio di opinioni avvenuto in diretta televisiva, Caterina Collovati ha voluto spiegare ancor meglio il suo punto di vista con un lungo post su Instagram, argomentando il perché delle sue posizioni. " Non mi trovo affatto d'accordo con la collega Francesca Barra presente insieme a me al dibattito, la quale sosteneva che i giornali non dovrebbero interessarsi delle relazioni intime per esempio di Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez, Stefano De Martino o chiunque altro... Peccato che talvolta, quello che finisce in copertina parta prima dai profili social dei diretti interessati, che ormai hanno confuso la loro camera da letto o la loro salle de bain con un set fotografico ", ha scritto Caterina Collovati nel suo post, sostenendo che se i vip desiderano avere più privacy, allora dovrebbero ridurre le loro condivisioni social. Poche ore dopo è giunta la replica di Francesca Barra, che ha deciso di scrivere una lettera a Dagospia nella quale ha difeso il suo pensiero, ricordando quando Caterina Collovati ha criticato Diletta Leotta o Alessia Marcuzzi per le loro foto sexy sui social. " Penso male se ritengo che forse la Collovati abbia qualche problema con le donne? ", si è chiesta Francesca Barra. Una frasa che non è piaciuta a Caterina Collovati, che ci ha contattato in esclusiva per replicare alla lettera della sua collega:

" Cara Francesca,

Il bravo opinionista deve saper dire cose forti, ma non offensive. Tu hai lunga esperienza, come me e mi pare che questo concetto non l’abbia ancora appreso. La tua espressione: 'La Collovati deve avere un problema con le donne' è ben diversa dalla mia: 'Non sono d’accordo con la collega Barra'... Da qui sorge spontaneo il dubbio che sia tu ad avere un pregiudizio verso di me. Quindi ti rispiego. Nei confronti di Leotta ( bella e brava presentatrice) affermo da tempo che esprimersi continuamente attraverso la fisicità, non aiuta le donne ad uscire da quell’odioso cliché che le relega a mero oggetto del desiderio sessuale maschile. Per il fenomenale fondoschiena di Marcuzzi, la mia domanda era sul significato di tale posa, quando si è affermate e madri, ribadisco era una domanda. Dunque la tua deduzione di un mio problema con le donne è destituita di ogni fondamento, poiché il senso delle mie parole era esattamente opposto a quello che tu hai voluto attribuirgli. La mia premura era quella di esaltare la dignità della donna e non svilirla. Ti assicuro non ho nessun problema né con le donne e né con gli uomini, anche se non posto la mia intimità sui social. Non ne sento l’esigenza e soprattutto non ne ho bisogno.

Alla prossima

Con affetto.