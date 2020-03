"Ora che sono una mamma, mai più scene di nudo". La svolta di Keira Knightley

Sono diverse le scelte in campo lavorativo che Keira Knightley sta pensando di mettere in atto. La celeberrima attrice diventata famosa per la saga dei "Pirati dei Caraibi" e per altri film di grande successo, ora che ha messo al mondo la sua secondogenita, sta prendendo alcune decisioni importanti in merito alla sua carriera. Lei che è stata vista anche in The Duchess e in A Dangerous Method, in vista del suo ritorno sul grande schermo, in una recente intervista rivela come ha intenzione di strutturare la sua vita da attrice ora che è mamma per la seconda volta. E’ il magazine americano Decider.com che riporta la scoop di Keira Knightley.

"Non girerò mai più scene di nudo", con queste parole la celebre attrice rivela alla stampa e ai fan i cambiamenti sostanziali che ha deciso di prendere atto. "In passato mi sono spogliata per molti film ma ero comunque molto imbarazzata – continua -. Ho bevuto un baio di bicchieri di vodka e dopo qualche bicchiere di champagne, ma ora non ho intenzione di farlo mai più". Sposata con James Righton, la bellissima Keira ha messo al mondo Edie che ora ha 5 anni e, lo scorso settembre, si è aggiunta anche Deliah. "Al cinema le scene di nudo sono troppe. Ora sono in castigo, per mia scelta".

In passato e prima ancora di questa decisione, Keira Knightley aveva già discusso in merito alla sua gravidanza e a come il corpo di una donna cambia durante quei nove mesi di gestazione. Non rinnega di certo i suoi figli, né tantomeno la felicità di poter essere una moglie e una madre, ma la Knightley afferma che si è trovata di fronte a un bivio. "Non mi vedo brutta quando sono senza veli. Anzi sono ancora più bella. Mi rendo conto che ho due bambine, ho superato i trent’anni e non voglio più mostrare il mio corpo davanti una macchina da presa", continua l’attrice. Ci sarà una controfigura in tutte le scene osè che saranno previste dal copione e sarà la stessa Keira a scegliere "il doppione" del suo corpo.

"È un processo di selezione molto interessante. Chissà, forse troverò una donna più bella più di me", conclude. Il suo nuovo film, dal titolo "Misbehaviour", dovrebbe uscire il prossimo 13 Marzo e per ora solo nel Regno Unito.