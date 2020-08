Ora Damante conferma la crisi con la De Lellis: "Abbiamo bisogno di staccare"

Dopo le parole di Giulia De Lellis è intervenuto anche Andrea Damante per chiarire quale sia in questo momento la sua situazione sentimentale. L'ha fatto dalle pagine del settimanale Chi in edicola e il suo messaggio sembra aver messo definitivamente un punto alle speranze del nutrito fandom dei Damellis, che per la terza volta vedono naufragare la coppia.

" Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. E poi vedremo ", questo è il messaggio che il dj ha scritto a Gabriele Parpiglia, autore dell'articolo sul settimanale. Già da tempo i fan della coppia avevano notato qualcosa di trano nel comportamento dei loro beniamini, che fin dalla quarantena si erano mostrati spesso insieme. La coppia è sempre stata una delle più social del panorama italiano e spesso i due non hanno lesinato dettagli della loro relazione, anche in quest'ultimo capitolo che si è aperto a marzo per chiudersi dopo poco più di quattro mesi.

Erano stati loro stessi a lasciare indizi del loro ritorno di fiamma sui social. Gli utenti sono sempre molto attenti nel captare anche i più piccoli segnali dei loro beniamini. È così che a marzo hanno scoperto il riavvicinamento della coppia, che ha trascorso insieme la quarantena a casa dei genitori di Giulia, a Pomezia. Terminato il lockdown, Andrea Damante è tornato a Milano e dopo pochi giorni è stato raggiunto da Giulia De Lellis. Qualcuno ipotizzava già i fiori d'arancio e c'era anche chi si diceva sicuro di una imminente gravidanza per l'influencer. Poi qualcosa si è rotto ed ecco che i segnali captati dai fan andavano in direzione opposta, verso una separazione.