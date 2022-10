"Sono bisex e ho un divano verde": la furbata della Ratajowski (che si vede con Brad Pitt)

Oltre un milione di visualizzazioni. È il record messo a segno da Emily Ratajowski su Tik Tok. Per cosa? Per avere svelato (senza dirlo) di essere bisessuale. La modella ha pubblicato un video nel quale replica all'appello di una donna: " Se ti identifichi come bisessuale, possiedi un divano di velluto verde" . E nel filmato la Ratajowski mostra il suo sofà extralarge nelle tonalità verde. Il sorriso malizioso, che si vede nel finale del video, la dice lunga. Intanto, però, anche se lei professa di apprezzare anche le donne, negli States si vocifera che abbia un flirt con Brad Pitt, il quale di femminile ha ben poco. Un coming out che sa di pacco, insomma.

Si vocifera che il motivo della rottura tra la modella Gisele Bundchen e il marito Tom Brady sia il sesso. Quello non fatto e a sottrarsi, in questo caso, non sarebbe stata lei. Il matrimonio tra la top model e la stella del football americano sarebbe arrivato al capolinea per colpa dell'astinenza forzata imposta dallo sportivo alla consorte. Tom, uno dei migliori quarterback di tutti i tempi, sarebbe ligio alle regole e anche di più. Contrariamente al resto della squadra, il campione avrebbe evitato rapporti intimi con Gisele non solo il giorno della partita, ma anche nei tre giorni precedenti al match. E la moglie alla lunga avrebbe detto basta. Lui starebbe " soffrendo molto ", ma forse era il caso di pensarci prima.