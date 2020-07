Ora la Moric si schiera al fianco di Belen: "È molto delusa dalle ultime vicissitudini, anche lei ha il suo calvario"

I vip, chi più e chi meno, sono ora in vacanza ma a tenere banco è l'affair che coinvolge Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dalle isole di Formentera e Ibiza, dove timidamente qualche personaggio noto italiano è voluto volare, alle spiagge nostrane dove, invece, la maggior parte dei vip ha scelto di trascorrere le sue vacanze, il gossip dell'estate corre veloce. A rendere ancora più succulento il pettegolezzo è l'indiscrezione che vedrebbe Alessia Marcuzzi coinvolta nelle vicende familiari dell'argentina e di suo marito. Di recente a commentare la vicenda ci ha pensato anche Nina Moric, che con Belen in passato non ha avuto rapporti idilliaci.

La modella argentina e la showgirl croata hanno trascorso diversi anni a farsi la guerra in tribunale per alcuni screzi nati dall'amore comune per uno stesso uomo. Prima Nina Moric e poi Belen Rodriguez, in passato hanno amato entrambe Fabrizio Corona. La croata è stata sua moglie ed è la madre di Carlos, figlio che Corona e la Moric hanno avuto quasi 18 anni fa. Poi tra loro è finita e l'ex re dei paparazzi per qualche tempo ha avuto al suo fianco Belen Rodriguez. L'argentina ha convissuto con Corona e ha frequentato anche il piccolo Carlo, all'epoca bambino, e questo ha infastidito Nina Moric, che si è lasciata andare ad alcune affermazioni offensive nei confronti di Belen. Il giudice due anni fa ha dato ragione all'argentina, che aveva comunque già ricevuto le scuse della croata prima della condanna.