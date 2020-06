"Pensavo fosse amore... Invece era un calesse". De Martino rompe il silenzio

Stefano De Martino aveva scelto la strada del silenzio. Da quando il settimanale Chi ha di fatto spifferato la separazione da sua moglie, Stefano De Martino non ha mai parlato di questo aspetto della sua vita privata, lasciando che fosse Belen Rodriguez a metterci la faccia. Le prime parole le ha affidate al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni senza darci troppo peso, perché inserite all'interno di un'intervista promozionale sul suo nuovo programma. Sembrava deciso nel suo intento di non parlare, ostentando una certa maturità nel tutelare la sua privacy. Questa mattina, però, ha publicato una storia che ha tutta l'aria di essere un messaggio, una frecciatina nemmeno troppo velata a Belen Rodriguez.

" Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sua stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l'età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata ", diceva solo qualche giorno fa Stefano De Martino. Cosa è cambiato da allora? Forse niente. O forse tutto. Finora l'unica a esporsi era stata Belen, che a poche ore dalla bomba lanciata dal settimanale di Alfonso Signorini ha voluto parlare per placare il gossip che si stava gonfiando in maniera consistente. Ha confermato il momento di difficoltà nella sua sfera personale e nei commenti, dove ha lasciato intendere che l'allontanamento da De Martino sia stato frutto di vecchi problemi che si sono riproposti. Poi, anche Belen Rodriguez ha ufficialmente scelto la strada del silenzio, se non per condividere qualche frecciatina nelle storie di Instagram, come quella di sabato scorso. " Perfidia ", ha scritto la showgirl argentina in una storia registrata davanti alla tv, dove per qualche secondo è comparso anche Stefano De Martino durante uno show di coppia che Belen stava riguardando con alcuni amici.

Stefano De Martino ha aspettato qualche giorno, ha dichiarato di non voler parlare ma la storia che ha condiviso pochi minuti fa vale più di mille parole. L'ex ballerino pare abbia scelto di affidare le sue dichiarazioni a Massimo Troisi e a uno dei suoi capolavori più noti del cinema italiano. "Pensavo fosse amore... Invece era un calesse", si legge nel ciak che il regista e attore tiene in mano, con sorriso sornione, in un momento di riposo dalle riprese di quella pellicola storica. Era il 1991, questo è stato l'ultimo film di Massimo Troisi come regista. Come mai Stefano De Martino ha scelto di condividere proprio quest'immagine? La storia di De Martino è durata online solo pochi minuti, rapidamente sostituita da una lunga serie di scatti di Massimo Troisi su set di altri film indimenticabili, due capolavori indiscussi come Ricomincio da Tre e Il postino. Stefano ha voluto semplicemente omaggiare il regista nel giorno dell'anniversario della sua morte oppure, cogliendo l'occasione, ha voluto anche lanciare un messaggio?