Oriana Sabatini innamorata di Dybala: "Mi rende felice"

Oriana Sabatini e Paulo Dybala fanno coppia fissa ormai da mesi. La bella cantante, modella e attrice argentina è molto conosciuta in patria e non solo naturalmente per essere la nipote d'arte dell'ex fuoriclasse del tennis Gabriela Sabatini capace di vincere 27 tornei Wta e un torneo del Grande Slam, gli Us Open del 1990. Oriana e Paulo sono felicemente innamorati con Catherine Fulop, sexy madre della 23enne argentina, che qualche settimana fa aveva scherzato sul rapporto tra la figlia e l'attaccante della Juventus: "Gli dico che lo odio e lui risponde che si sta prendendo cura di lei. Di recente hanno compiuto un anno e inizialmente, sinceramente, volevo uccidermi".

La suocera di Dybala ha anche commentato il bacio saffico della figlia in un videoclip della cantante Emilia Mernes in cui si vedono le due ragazze ballare con passi accattivanti fino ad arrivare a darsi un bacio: "Mi è piaciuto vedere Oriana baciare un’altra donna. L’ho trovato bellissimo. Non sono rimasto affatto colpita. Mi piace che sia libera e senta di poter fare qualsiasi cosa. Tutto quello che ho detto è stato quanto sono belle, wow… Potrei innamorarmi di una donna. Sono sicura che avrei potuto avere una relazione con una donna".

Oriana ha molto seguito sui social network con oltre 4,2 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa. La fidanzata della Joya ha gettato qualche dubbio sulla sua patecipazione al programma argentino Bailando 2020 e le sue parole sono state riprese da golssip.it: "La realtà è che mentre il programma ha molte cose che mi piacciono, quest’anno vorrei dedicarmi alla musica e devo vedere se le cose si possono coniugare. Dobbiamo vedere".