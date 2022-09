Ornella Vanoni scatenata su Arisa: "Vuoi stare ferma almeno sei mesi?"

Ornella Vanoni ad Amici ha conquistato la scena. La sua partecipazione, come giudice d'eccezione alla puntata di domenica, è stata accolta con entusiasmo dal popolo dei social. E non poteva essere altrimenti. Ironica, senza peli sulla lingua né filtri, la cantante ha tenuto la scena come una diva tra battute, giudizi competenti e qualche scivolone linguistico di quelli che piacciono sempre al pubblico. Come l'ironico rimprovero ad Arisa, finita nel mirino della Vanoni per i suoi continui cambiamenti di look in fatto di capelli.

Il ritorno di Arisa ad Amici

Dopo una pausa durata un anno, Arisa è tornata nella scuola di Amici come insegnate. La cantante aveva già ricorperto il ruolo nella stagione 2020/2021, ma a settembre dello scorso anno aveva scelto di rifiutare il banco offertole da Maria De Filippi per partecipare a Ballando con le stelle. L'artista è così passata in Rai ma solo per il periodo del talent danzante (vinto in coppia con il ballerino Vito Coppola) per poi tornare dai colleghi di Canale 5.

Negli ultimi mesi Arisa ha subito una vera e propria trasformazione fisica. Le sofferenze amorose (come ha rivelato lei stessa) l'hanno portata a perdere molti chili e oggi la cantante mostra un fisico snello e asciutto. Anche i suoi capelli sono passati attraverso infiniti cambiamenti e la cosa non è sfuggita a Ornella Vanoni che, dopo il suo ingresso nello studio di Amici, ha voluto punzecchiarla proprio sul suo nuovo taglio.

La battuta

L'artista, che ha festeggiato 88 anni lo scorso 22 settembre, è stata accompagnata da Maria alla postazione del giudice d'eccezione per valutare alcuni dei nuovi allievi entrati nella scuola. E appena si è seduta è cominciato il suo show. " Ecco devo dare la schiena alle mie amiche", ha esordito Ornella Vanoni sedendosi sullo sgabello a lei riservato. Poi si è rivolta verso Arisa, che l'aveva interpellata sull'emozioni suscitate dalle interpretazioni: "Cosa dici? Ah senti, volevo dirti. Per una volta: stai bene così! Vuoi stare ferma così almeno sei mesi? ".