La Vanoni tranchant su Bosé: "Negazionista? Ha i neuroni bruciati"

Miguel Bosé è un negazionista del Covid. Lo ha dichiarato lui stesso nel corso di un'intervista rilasciata a Jordi Évole per la tv spagnola. Eppure sua madre è morta durante la prima ondata, lo scorso marzo. Fonti ufficiali dichiarano che la causa della morte dell'iconica Lucia Bosé sia stato proprio il coronavirus, che l'ha colpita all'età di 79 anni. Ma il figlio nega con fermezza che sia stato il virus a portarsi via sua madre: " Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro... Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla ".

"Negazionista? Folle"

Per tutta la durata dell'intervista, Miguel Bosé si è dichiarato negazionista, parole molto forti che hanno avuto una grandissima eco mediatica anche nel nostro Paese, dove tra le prime a commentare il pensiero del cantante c'è stata una sua collega. Ornella Vanoni, com'è abituata a fare ormai da tempo, non ha avuto filtri per commentare le dichiarazioni di Miguel Bosè.

" I deliri di Miguel Bosé, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso ", ha scritto Ornella Vanoni criticando le parole dell'interprete di alcuni dei più grandi successi musicali degli anni Settanta e Ottanta. Il riferimento della cantante è probabilmente a una delle frasi più forti di Miguel Bosé durante l'intervista: " Sono negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta. C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità ". Totalmente in disaccordo, Ornella Vanoni ha quindi aggiunto: " Comunque il virus c'è e io mi proteggo ".

"Neuroni bruciati"

La cantante milanese si è spesa molto nell'ultimo anno per sensibilizzare alla prevenzione del contagio. Durante la prima ondata ha publicato diversi video in cui invitava i suoi coetanei a non uscire di casa, a mantenere le distanze e a rispettare le indicazioni degli esperti. Gli 86 anni compiuti a settembre non impediscono a Ornella Vanoni di essere molto attiva sui social, dove ha un grandissimo seguito, anche giovane. Non si è fatta remore a raccontare di essere stata contagiata dal coronavirus lo scorso ottobre e del Covid ha raccontato soprattutto gli effetti successivi, il famoso post allo studio degli esperti.

Proprio perché ha contratto il virus, Ornella Vanoni può aspettare a vaccinarsi avendo gli anticorpi ancora alti ma non ha dubbi che appena sarà necessario correrà a farsi soministrare il vaccino. E per quanto riguarda Miguel Bosé, due ore dopo quel tweet, leggendo i commenti lasciati dai suoi tantissimi seguaci, Ornella Vanoni ha chiosato: " Si, è malato. I suoi neuroni bruciati dagli eccessi ".