Oscar Branzani ha una nuova fidanzata dopo Eleonora Rocchini?

Qualche tempo fa la relazione tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, ex volti di Uomini e Donne, finiva al centro del gossip per una intricata questione che ha tenuto banco per diverse settimane.

I due, che sono stati insieme per diversi anni prima di annunciare la separazione definitiva, pare abbiano deciso di dirsi addio per dei presunti tradimenti da parte di Oscar. Eleonora, però, ha continuato a mantenere i contatti con la famiglia di lui e, in particolar modo, con lasorella Dalila. Le due, durante una serata insieme, sono state anche vittime di un incidente e, proprio da quel momento, le cose tra loro sembra si siano incrinate in maniera importante.

Dopo vari pettegolezzi, Dalila Branzani ha scoperto che la Rocchini aveva iniziato una relazione segreta con il suo ex fidanzato Nunzio e tra loro sono volate parole grosse. Pare, inoltre, che ci sia stata una vera e propria rissa tra loro in un locale partenopeo e, dopo i fatti che hanno visto la famiglia Branzani puntare il dito contro la Rocchini, Oscar ha deciso di tirarsi fuori dal gossip concentrandosi sulla sua azienda.

Nelle ultime ore, però, pare che Branzani abbia anche trovato una nuova fidanzata la cui identità, secondo i ben informati, corrisponderebbe a quella di Flavia Natalini. La ragazza è una modella, ex concorrente di Miss Italia 2019, abbastanza nota sui social e, secondo i rumors, sarebbe proprio lei la donna che è stata in grado di far dimenticare all’ex tronista di Uomini e Donne la travagliata e turbolenta relazione con Eleonora Rocchini.

Nonostante il gossip, nessuno dei diretti interessati si è preoccupato di confermare o smentire la notizia e dai rispettivi profili social non compare, almeno per il momento, alcun riferimento alla nascente relazione sentimentale tra loro. I fan di Branzani, intanto, sono in trepidante attesa di informazioni più dettagliate da parte del loro beniamino che, dunque, potrebbe aver davvero voltato pagina dimenticandosi per sempre di Eleonora Rocchini.