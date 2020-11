Ottimi ascolti per Mediaset In crescita le prime serate

Ottimo inizio stagione 2020-2021 per le reti del gruppo Mediaset, che avevano preparato per l'autunno un nutrito paniere di novità e di ritorni per programmi consolidati.

Vediamo nel dettaglio l'andamento del gruppo capitanato da Pier Silvio Berlusconi. Grazie a una serie di programmi inediti ed esclusivi in onda sette sere su sette sulle reti del gruppo, gli ascolti Auditel dei primi due mesi d'autunno (6 settembre - 5 novembre 2020) vedono broadcast del Biscione in netta crescita, con un deciso guadagno di telespettatori rispetto al 2019.

In prima serata le reti Mediaset hanno raggiunto uno share del 33,3% con una crescita d'ascolto dell'1%. Il valore di questo segno «più» va valutato non solo in senso assoluto, ma anche rispetto all'andamento del mercato, dove ormai giocano moltissimi player e pesa anche la concorrenza delle reti in streaming. Giusto per fare un esempio. Questa crescita acquista ancora maggior valore se confrontata con il contestuale calo dell'1,4% della Rai.

Guardando più nel dettaglio gli andamenti dello share, il dato non cambia, anzi il trend diventa ancora più evidente. Guardiamo la situazione delle reti ammiraglie: Canale 5 in prima serata ha raggiunto uno share del 15,0% con una crescita d'ascolto del 2,0%, mentre Raiuno, la principale rete concorrente, è calata del 3,7%.

Ad aver ripagato dal punto di vista degli ascolti sono soprattutto le produzioni dirette su cui Mediaset ha investito cospicue risorse materiali ed intellettuali. Giusto per citare i titoli di maggiore successo: Grande Fratello Vip, Tùsì que vales, Live Non è la d'Urso, Chi vuol essere milionario, All Together Now. E poi il calcio che si rivela essere sempre uno dei cavalli di battaglia della rete.

I match di Champions League con le più forti squadre italiane sono stati il cavallo di battaglia, ma non è una novità. Andamento decisamente positivo per Mediaset anche in day-time dove nel settembre-ottobre 2020 le reti del gruppo raggiungono il 35,3% nel target commerciale e crescono del 2,3% registrando l'incremento più alto dell'intera scena televisiva italiana. Tornando alla rete ammiraglia che è un ottimo indicatore dell'andamento del gruppo anche in day-time Canale 5 (+6,2%) che si confronta con la perdita di ascolti della concorrenza: dal calo del-7,4% di La7 a quello del -17,4% delle reti Sky. Insomma un autunno caldo per Mediaset, almeno per quanto riguarda il pubblico.