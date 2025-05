"Episodio di pressione alta". Dagli Usa rimbalza un'indiscrezione sulla salute di Pietro Parolin

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il Conclave che si sta per aprire, con data fissata per il prossimo 7 maggio, i Cardinali sono quasi in "campagna elettorale". Ma sono soprattutto i movimenti collaterali a cercare di influenzare le votazioni prima che i porporati facciano il loro ingresso in Cappella Sistina, vivendo isolati fino all'elezione del nuovo Papa. Fatta questa premessa, dagli Stati Uniti arrivano voci secondo le quali il cardinale Pietro Parolin nelle ultime ore avrebbe sofferto un malore dovuto a uno sbalzo pressorio, il che se fosse confermato gli farebbe perdere la fiducia dei cardinali elettori. Portare sul Soglio Pontificio un cardinale con problemi di salute non sarebbe un buon inizio per il nuovo corso della Chiesa.

La voce è rimbalzata con insistenza soprattutto negli Usa, mentre nel nostro Paese non ci sono state rilevanze di questo tipo sulla salute del Cardinale. Secondo alcune fonti internazionali, il Cardinale avrebbe avuto un lieve malore il 30 aprile pomeriggio al termine della Congregazione Generale in Vaticano. Citando fonti interne alla Santa Sede, catholicvote.org riferisce che " è svenuto alla fine della sessione, suscitando immediata preoccupazione tra i suoi confratelli cardinali e il personale vaticano. Poco dopo l'incidente, i funzionari vaticani hanno chiarito che il Cardinale Parolin aveva avuto un episodio di pressione alta. È stato prontamente assistito e ora è segnalato in buone condizioni, senza effetti duraturi dall'episodio ".

Non sono arrivate conferme o smentite dal Vaticano in merito a questa indiscrezione, che va quindi considerata come tale e nulla di più. In Vaticano, con i movimenti pre-Conclave, sta crescendo la fronda di opposizione al Cardinale Parolin e questo, se fosse vero, potrebbe essere un elemento di forza per chi non lo volesse come prossimo Papa, adducendo a ipotetici problemi di salute.

Ma nel caso non venisse confermato il malore di Parolin, potrebbe trattarsi di un episodio di depistaggio e di delegittimazione del Cardinale più "papabile" del Conclave, quello con maggiori possibilità di succedere a Francesco. Sarà necessario aspettare i prossimi giorni per capire se queste siano voci fondate o meno e se sono percettibili fronde pronte a intervenire nel Conclave.