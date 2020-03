Ozzy Osbourne pentito di aver tradito la moglie Sharon

Ozzy Osbourne ha un rimpianto nella vita: aver tradito la moglie con diverse donne.

Come riporta l’Independent, la rockstar ha risposto a Good Morning Britain a una domanda relativa alla longevità del loro rapporto: ben 38 anni insieme. Ozzy ha confessato di essere stupito da tale longevità: “ A volte sono stato un ragazzaccio ”. Anche la moglie Sharon era presente all’intervista e ha aggiunto: “ È come un dramma shakespeariano - la nostra storia d’amore. Ozzy è stato un vero vecchio sporcaccione con le donne. Ero distrutta in tutti i sensi ”.

Gli intervistatori hanno domandato ancora al musicista dei Black Sabbath se abbia creduto che la moglie lo avrebbe lasciato dopo aver saputo dei tradimenti: Ozzy si è detto convinto di sì ed era terrorizzato all’idea. Ma ha anche aggiunto che la sua era una dipendenza dal sesso, che non ha mai amato le persone con cui ha tradito Sharon. “ Se sei un drogato come me - ha commentato - ci provi con tutto ciò che ti altera la mente. Non amavo nessuna di queste persone ”. Tuttavia, nonostante le giustificazioni, l’aver tradito resta per lui un grande rimpianto e se ne pente molto. “ Quando mi sono innamorato di lei - ha aggiunto Ozzy, riferendosi a Sharon - me ne sono accorto da lontano. Ciò che mi ha attratto di Sharon è che ha sempre avuto questa risata contagiosa ”.

Lo scorso gennaio, il musicista ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di una forma del morbo di Parkinson. Per Ozzy gli ultimi mesi sono stati enormemente difficili. Non è per via del Parkinson, la cui diagnosi è avvenuta di fatto 17 anni fa ma è stata rivelata solo ora: negli ultimi tempi Ozzy ha dovuto affrontare un’infezione da stafilococco, una polmonite, una caduta rovinosa in bagno e un conseguente intervento chirurgico.

Oltre a essere una star della musica, Ozzy Osbourne è noto al grande pubblico: dal 2002 al 2005 è infatti andato in onda il reality “The Osbournes”, che ha portato nelle case la famiglia più gotica del mondo dello spettacolo, Ozzy e la moglie Sharon con i figli Kelly e Jack.

