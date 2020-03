Il dolore di Pago per il figlio lontano: "Verrei ​da te strisciando ma non lo faccio per il tuo bene"

Sono molti gli italiani che, in questo difficile momento di emergenza sanitaria a causa del coronavirus, si trovano a vivere la quarantena lontano dai loro affetti più cari. Tra loro c'è anche il cantante Pago che oggi, attraverso i social network, ha lanciato il suo grido di dolore per la lunga separazione dal figlio Nicola, 10 anni. Il bambino è rimasto a Roma con la madre, la showgirl Miriana Trevisan, e il cantante non lo vede da settimane.

Sono lontani i giorni in cui, spensierato e felice, Pago viveva l'esperienza del Grande Fratello Vip al fianco della sua compagna, Serena Enardu. Poco dopo essere uscito dal reality Mediaset, il cantante è stato travolto come milioni di italiani dall'emergenza da Covid-19 e si è dovuto separare suo malgrado dal figlio Nicolino, come lo chiama affettuosamente Pago. Oggi il cantante trascorre la sua quarantena in Sardegna insieme alla Enardu, mentre il bambino si trova nella capitale con la madre. La lontananza però ha iniziato a farsi pesante e Pago ha affidato ai social un messaggio struggente per il piccolo.