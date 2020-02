Pago a Serena, prima della capanna hot: "Non torneremo come prima"

A poche ore di distanza dalla messa in onda della nuova diretta del Grande fratello vip, una coppia di gieffini, o meglio ritrovati fidanzati, ha iniziato a far discutere di sé. A quasi 20 anni dalla data in cui cominciava la prima edizione storica del Grande fratello, ovvero il 14 settembre 2000, due neo gieffini hanno realizzato un nido d'amore nella Casa più spiata d'Italia, per potersi abbandonare a delle effusioni. Proprio come fecero i gieffini storici del Gf1, Cristina Plevani e il compianto Pietro Taricone. A voler vivere il loro amore - eludendo le telecamere indiscrete, seppur in tv - sono ora Serena Enardu e Pago. I due storici fidanzati, la cui love-story si era arrestata al falò di confronto finale registrato a Temptation island vip 2019, sembrano aver ricucito i rapporti e ritrovato la passione perduta di recente. E nel corso del daytime del Gf vip 4, i due ritrovati fidanzati si sono lasciati andare a quello che potremmo definire un "art-attack". Hanno, cioé, realizzato una capanna d'amore, servendosi di cose semplici. Ai diretti interessati sono bastati, infatti, lenzuola, cuscini e alcuni indumenti per mettere in piedi una vera e propria tana d'intimità.



Nelle scorse ore, erano finiti al centro dell'attenzione mediatica per via di un loro momento hot, registrato tra le mura della Casa. Pago e Serena avevano, nello specifico, deciso di trascorrere una notte nella Capsule Hotel Room, offerta dalla produzione Mediaset per lo spin-off del Gf dedicato ai vip. Una stanza di lusso, in cui i due concorrenti del Gf vip si erano poi scambiati coccole, abbracci e movimenti bollenti sotto le lenzuola. Tutte effusioni, quest'ultime, che le telecamere del reality condotto da Alfonso Signorini avevano ripreso, per poi sorprendere il pubblico.



"Ti dicevano 'vuoi dire qualcosa a Serena?', al Gf Vip... e tu dicevi 'No'!", aveva dichiarato la Enardu al ritrovato fidanzato, in un momento vissuto con lui a bordo piscina, dopo aver fatto ingresso nella Casa come nuova concorrente del Grande fratello vip. "E cosa dovevo dirti... -ha, quindi, replicato il cantante alla sua amata-, 'Torna'!?". Sempre parlando a Serena - a bordo piscina- Pago aveva, inoltre, lanciato una sorta di ultimatum alla sua fidanzata, lasciandole intendere che non avrebbe più voluto tollerare le sue mancanze di passionalità. "Non torneremo come prima, potrai rifiutarti solo ogni tanto...", aveva, infatti dichiarato sibillino, il gieffino. A nutrire il desiderio di vivere dell'intimità in una capanna, al Gfvip, sarebbe stato Pago in primis, tra i due ritrovati compagni di vita. Che la neo gieffina Enardu sia, quindi, disposta ad accontentare tutte le esigenze del suo amato, in amore? Il loro rapporto era naufragato al docu-reality sui tradimenti targato Mediaset, Temptation island vip 2019, soprattutto per via della mancanza di momenti d'intimità, riscontrata da entrambi i fidanzati nel loro rapporto di coppia.