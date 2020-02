"Palla di lardo" scrive un hater ed Elettra Lamborghini gli risponde per le rime

"Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa ". Questo il terribile commento indirizzato su Twitter da un hater ad Elettra Lamborghini che stasera sarà in gara tra i big al Festival di Sanremo. Mentre la cantante si prepara facendo le ultime prove in una mattinata piena di ansia e aspettative in attesa di esibirsi sul palco dell’Ariston, trova sempre il modo di essere social e twitta più che può in modo da mantenere un filo diretto con i suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di televotarla e sostenerla non solo per permetterle di vincere Sanremo, ma per vederla irrompere con tutta la sua energia sul palco dell’Eurovision a maggio dove, secondo molti, " potrebbe davvero spaccare " e regalare all'Italia quella vittoria che manca dal 1990, anno in cui a Zagabria vinse Toto Cutugno con " Insieme:1992 ". Da allora più niente, al punto che l'Italia tra gli addetti ai lavori è definita la " Leonardo DiCaprio dell'Eurovision: sempre candidata alla vittoria e sempre a bocca asciutta ".

Intanto, mentre sono tanti i follower che aspettano di assistere all’esibizione della sexy ereditiera dopo aver scoperto, dalle prime anticipazioni, che Elettra twerkerà davvero sul palco, altri utenti invece non fanno mistero di detestarla nel modo più assoluto ed arrivano ad attaccala pesantemente, con insulti beceri che vanno ben oltre il semplice body shaming.

È accaduto questa mattina quando un utente, tale @Prozack86, ha etichettato come " palla di lardo ", " scrofa " e " cafona " la cantante la cui giornata sui social non è iniziata benissimo per via di questi pesanti insulti. Ma la popstar 25enne non ha permesso che questo commento restasse in cima al Twitter di una delle giornate più importanti della sua vita, senza che lei rispondesse di persona. E non le ha certo mandate a dire, com’è, d’altronde, nel suo stile.

La risposta di Elettra Lamborgini non si è fatta decisamente attendere ed è arrivata pochi minuti dopo che l’hater aveva postato il suo offensivo commento. " Sei proprio un deficiente – ha esordito in modo duro la cantante - S icuramente il profilo fake è dovuto al fatto che hai il p**ellino più piccolo di una mollica di pane ". E ancora: " Questa cosa ti ha reso infelice e arrabbiato col mondo...mi dispiace...p**ellino ".

Tanti i like e i retweet della risposta di Elettra che ha scaldato lo zoccolo duro dei suoi tanti fan che da una persona vivace, carica e sanguigna come lei non si aspettavano altro che una risposta ferma e decisa, " da vera Kween ", come scrivono in tanti. "I o la adoro troppo, sono caduta dalla sedia leggendo la sua asfaltata" e: " Parliamo sempre di come Chiara Ferragni asfalta gli haters, ma vogliamo parlare anche di come li asfalta queen Elettra Lamborghini? Il buongiorno si vede dal mattino" . E ancora, quanto al presunto fisico curvy della cantante, al centro dell'attacco dell'hater: " Altro che palla di lardo! La bellezza di Elettra Lamborghini è incredibile e tu sei solo uno fuori di testa" .

Ma c’è anche chi fa notare che non si risponde al body shaming col body shaming, ma usando termini più intelligenti rispetto a quelli scelti dall'interlocutore con cui ci si confronta. Qualche follower, infatti, scrive: " Scusate, state esaltando Elettra Lamborghini perché ha usato le dimensioni del pene come insulto e le ha poste in correlazione alle facoltà cognitive di uno che è semplicemente un cafone? Il body shaming non rende kween proprio di niente, ripigliamoci! ".

Ma è una nota isolata. I fan sono tutti con la Queen bolognese del reggaeton, attesa alla prova del nove del palco dell’Ariston stasera, serata inaugurale del 70esimo Festival della canzone italiana, dove sembra, grazie al suo imponente seguito social, sia una delle favorite per la vittoria.

