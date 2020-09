Panico per Harry e Meghan: "La regina Elisabetta pronta a cambiare gli accordi della Megxit"

Tempi duri per gli ex duchi del Sussex. Quella libertà a cui hanno ambito fin dall’inizio della loro relazione è, ancora oggi, un vero e proprio miraggio. Hanno lasciato Londra, vivono a Los Angeles, sono fuggiti dalle regole di corte e ora cercano di mettere in ordine i cocci della loro vita. Ma la tranquillità è ancora lontana. Una vita lontano dalla royal family che, di fatto, non sarà mai serena perché l’occhio della Regina Elisabetta è ancora molto vigile. Si temono nuove tensione da entrambe le parti, almeno come ha riportato Richard Fitzwilliams su Express. A far preoccupare la sovrana e a far tremare gli ex duchi, è quell’accordo che di recente è stato siglato con Netflix. Harry e Meghan, infatti, potranno collaborare insieme al colosso dello streaming per la produzione di prodotti originali, tra cui film, serie tv e documentari. La regina Elisabetta però mette un freno alla svolta lavorata del nipote e della ex duchessa.

Secondo quanto è stato riportato dall’esperto, in un articolo pubblicato la scorsa settimana, Elisabetta avrebbe convocato Carlo e William, in una video-chiamata su Zoom, per parlare di questo accordo siglato da Harry. La sovrana teme che i progetti lavorativi della ex coppia possano essere dannosi per l’immagine della Corona. Per questo motivo, Elisabetta pare che sia intenzionata a rimodulare la Megxit per controllare, in un certo qual modo, i progetti che sono in ballo. Gli accordi che sono stati siglati ad inizio gennaio a Sandringham in tutta fretta, nei prossimi sei mesi, potrebbero subire alcuni cambiamenti. In quel giorno la Regina Elisabetta ha approvato un’uscita soft dalla casa reale, anche se ha impedito che il marchio dei Sussex e della corona potesse essere utilizzato per i progetti futuri di Meghan. Ora tutto quello che è in ballo con Netflix fa tremare di paura la sovrana, e si pensa che si possano cambiare gli accordi già siglati solo per poter monitorare e avere voce in capitolo in ciò che riguarda gli affari di corte.

L’esperto fa sapere che, ad oggi, non si sa quale sarà il primo progetto di Meghan e di Harry per Netflix, ma Elisabetta vuole comunque cautelarsi per evitare la diffusione di gossip o di indiscrezioni infondate sui Windsor. Un atto dovuto, una scelta condivisa, che viene accolta sia da Carlo che dallo stesso Filippo, il quale non ha mai visto di buon occhio la scelta del nipote di fuggire da Londra. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.