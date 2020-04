Paola Barale dura con Raz Degan: "Ho sofferto, non sarebbe mai dovuta iniziare"

La storia tra Paola Barale e Raz Degan è stata una delle più chiacchierate di sempre, soprattutto quando lei approdò su L’Isola dei famosi facendo sperare in un ritorno di fiamma.

Poi, però, le strade dei due si sono divise in maniera netta e, durante un’ospitata a Live! Non è la d’Urso, la Barale non aveva riservato parole felici nei confronti di Degan. La showgirl, sottolineando come preferisse non parlare della sua vita privata, aveva lasciato intendere che la rottura fosse avvenuta in maniera molto turbolenta e che, ad oggi, i rapporti con l’israeliano fossero del tutto nulli.

Intervistata dal settimanale F, quindi, Paola Barale ha ribadito tutto il suo disprezzo per quella storia passata, ammettendo di aver sofferto molto e di essere stata lei ad interrompere quella relazione perché trascinata da Raz a farlo. “ Lui è stato il grande amore della mia vita, ma non è bastato. In una coppia l’amore deve essere valore aggiunto, progetto, condivisione – ha spiegato lei - . Se c’è amore ci si sposa, se no, no. Fra adulti, non c’è alcun bisogno di mentire, specialmente dopo tanti anni ”.

La Barale, dunque, ha lasciato intendere di aver desiderato a lungo le nozze con Degan, poi tutto è cambiato. “ E quando finalmente mi sono cadute le fette di salame dagli occhi ho visto la realtà per quella che era – ha continuato amareggiata - . Non vorrei più parlare di lui: al di là del dolore che quest’uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa star male ”.

“ Lasciarci? La decisione l’ho presa io, ma ci sono stata portata per i capelli. Non è la prima volta che gli uomini, soprattutto quando si trovano in situazioni scomode, si fanno lasciare – ha aggiunto ancora - . Permettere di andare via a una persona che si ama moltissimo è molto difficile, ma se oltre ad amarla la rispetti e ti rispetti, credo che sia un atto di grande maturità ”.