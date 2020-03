Paola Di Benedetto beccata in Honduras senza passaporto: "La polizia mi cercava"

A poche ore dalla nuova puntata del Grande fratello vip prevista per stasera, che decreterà l'eliminazione di uno tra i concorrenti finiti in sfida al televoto alla sedicesima diretta del reality - Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi- sono emersi alcuni dettagli su una vicenda che aveva visto protagonista Paola Di Benedetto, in Honduras. L'ex madre natura di Ciao Darwin ha raccontato nella Casa i dettagli dello smarrimento del suo passaporto, di cui si accorse solo nel momento in cui fu trovata sprovvista dello stesso da alcuni agenti di polizia, in Honduras. I quali, poi, si rifiutarono di concederle del tempo per cercare il passaporto smarrito, intenti a farla rimpatriare in un battibaleno. Al momento dell'accaduto, Paola non aveva con sé neanche il cellulare, ma era munita di carta di credito, che di lì a poco le sarebbe servita per fare una spesa folle- così come lei ha ricordato al Gf vip- una volta ritrovatasi rispedita a Città del Messico dalla Polizia.

“Mi hanno presa di peso e messa in aereo” , ha confidato nella Casa più spiata d'Italia, ricordando il terribile incidente di percorso che la vide protagonista, in passato. Fortunatamente per lei, l'aereo del suo volo previsto per Città del Messico si riveló lo stesso con cui aveva viaggiato poco prima. E, così, chiese all'hostess di bordo di controllare nella tasca del sedile dov'era stata in precedenza e il suo passaporto venne trovato da quest'ultima proprio nel taschino da lei indicato.