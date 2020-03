Paola Di Benedetto: "Il coronavirus prende solo gli anziani". E il web insorge

Il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti in anticipo per l’emergenza coronavirus e Alfonso Signorini ha deciso di informare i concorrenti quotidianamente sullo stato della situazione in Italia.

Il conduttore, quindi, aggiorna puntualmente i “vipponi” sulla pandemia tentando di dare loro notizie corrette e dati concreti, cercando sempre di non creare allarmismi. Consapevole della risonanza che queste informazioni avrebbero avuto anche sui concorrenti del Gf Vip, ognuno di loro è stato messo in contatto con le rispettive famiglie affinchè venissero rassicurati che tutti stanno bene. Nelle ultime ore, però, gli spettatori che seguono assiduamente il programma anche in diretta live hanno segnalato alcune dichiarazioni sbagliate e inopportune di Paola Di Benedetto sul coronavirus.

Come si apprende dai tweet di molti internauti, la ex Madre Natura pare abbia iniziato a riflettere sulla gravità del Covid-19 asserendo che, nella sfortuna, ciò che conforta è il fatto che colpisca soprattutto gli anziani. Gli utenti della rete che hanno ascoltato queste parole non sono riusciti a rimanere in silenzio e non hanno perdonato l’ignoranza della Di Benedetto su una questione così delicata.

“Il fatto che Paola Di Benedetto non sappia cosa realmente sta accadendo non la giustifica per la sua affermazione. É una cretina, bella che non balla, lei si che deve stare a casa”, ha tuonato un utente del web, “Paola chiudi quella bocca per favore. Grazie!”, “Quindi secondo Paola menomale che il virus prende già nonni che non stanno bene. Non hai capito un ca..o”, si continua a leggere su Twitter, “Comunque vorrei fare i complimenti a Paola Di Benedetto. Anche in questa situazione non ha capito un emerito ca..o e sta sparando stro...te a non finire”, “Ma vogliamo continuare ancora con questa storia delle poche informazioni? Io penso che siano stati abbastanza chiari sul fatto che non colpisce solo anziani, sia quando lo disse Cucuzza sia da come parla Signorini”, hanno tuonato ancora sul web.

Nonostante molti non abbiano apprezzato le esternazioni della Di Benedetto su un tema tanto caldo quanto delicato, qualcun altro ha deciso di difendere la modella asserendo che, forse, le informazioni date a lei e agli altri concorrenti del Gf Vip non sono state chiare ed esaustive. Per questo motivo, dunque, Paola avrebbe parlato in modo così superficiale della pandemia, non comprendendone appieno la gravità.

Ma vogliamo continuare ancora con questa storia delle poche informazioni? Io penso che siano stati abbastanza chiari sul fatto che non colpisce solo anziani, sia quando lo disse Cucuzza sia da come parla Signorini. #GFVip —(@aboutgiuls) March 18, 2020

Comunque vorrei fare i complimenti a Pdb. Anche in questa situazione non ha capito un emerito cazzo e sta sparando stronzate a non finire. #GFVIP — BRONTOLA (@Sara_Rota) March 18, 2020

Il fatto che pdb non sappia cosa realmente sta accadendo non la giustifica per la sua affermazione. É una cretina, bella che non balla, lei si che deve stare a casa. Nemmeno Flavia Vento sarebbe arrivata a tanto #GFVIP — Lo' (@Rosso_Geranio) March 18, 2020

#GFVIP Paola chiudi quella bocca x favore grazie... — Renato (@brontolodesign) March 18, 2020

Quindi secondo Paola menomale che il virus prende già nonni che non stanno bene. NON HAI CAPITO UN CAZZO. #gfvip — Serena (@Serenahvabbe) March 18, 2020