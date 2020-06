Paola Di Benedetto e Fede finalmente insieme, ma la mano è "birichina"

Finalmente insieme, Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono riabbracciati dopo quasi cinque lunghissimi mesi di lontananza. La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha potuto raggiungere l'ex cantante del duo Benji & Fede, superando una quarantena lunghissima.

Per festeggiare l'evento la coppia sia è fatta immortalare insieme, condividendo la gioia del momento su Instagram. Il tutto corredato con una citazione della canzone che Fede ha dedicato alla giovane: " E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto... nemmeno sulla Luna ".

Lo scatto ha fatto il pieno di like, ma ai più non è sfuggito un dettaglio davvero piccante. La mano di Fede che scivola sul seno della Di Benedetto in una stretta audace, forse involontaria e condizionata dalla posizione per la foto. I fan non si sono tirati indietro e hanno subito sottolineato maliziosamente il gesto. " Aiai la mano birichina ", digita sorniona una follower, sostenuta da altri fan dell'influencer di Vicenza.

Ma la coppia non sembra notare il commento perché concentrata sulla nuova vicinanza, un'emozione esternata anche dello stesso Fede attraverso il suo profilo Instagram. Un selfie che li immortala sorridenti a letto, stretti in un abbraccio carico di serenità. Allontanando così per sempre i ricordi del tradimento subito in passato da Paola, archiviato e perdonato definitivamente.

E mentre i due festeggiano l'incontro, c'è chi ancora vive la distanza imposta dal Covid19, come l'ex compagno di band Benji che non ha ancora potuto raggiungere la fidanzata, l'attrice Bella Thorne. E proprio quest'ultima commenta malinconicamente il selfie di Federico con un " i want this to be us ", taggando il fidanzato. Nella speranza che anche loro possano presto rivedersi.

