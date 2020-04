Paola Di Benedetto eclissa l'ipotesi delle nozze con Fede: "Con calma, ragazzi"

Lo scorso mercoledì 8 aprile era stata trasmessa la puntata finale del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva. E l'appuntamento tv in questione, del rinnovato spin-off del Gf dedicato alle celebrità, aveva riservato ai telespettatori emozionanti sorprese e avvincenti sfide a colpi di voti per i 6 finalisti, Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese ed Antonella Elia. Ad aggiudicarsi la vittoria del reality condotto da Alfonso Signorini era stata Paola. Che, nelle ultime ore, ha voluto riattivarsi in rete concedendosi una prima diretta Instagram post-Gf vip. In occasione della quale, ha dato la possibilità agli utenti di rivolgerle delle domande.

"Mi siete mancati tantissimo, non dovete neanche chiedermelo!", ha esclamato nel suo "Q&A", incalzata dalle domande dei follower.

E in occasione della nuova diretta non ha lesinato parole neanche sulle sensazioni maturate all'uscita dal reality, tra le strade deserte e in piena emergenza coronavirus: “È stato uno choc rientrare nel mondo vero, prima di arrivare in studio ho visto tutte queste persone con le mascherine e mi è sembrato di entrare in un film. Spero di non aver detto nulla fuori luogo nella Casa. Mi scuso in anticipo”.

Com'era prevedibile che accadesse -al suo primo intervento social post vittoria al Gf vip - ha preso parte anche il fidanzato nonché cantante storico del duo Benji e Fede, Federico Rossi. Poco prima di contattarlo in diretta, l'ex gieffina ha anche ammesso ai fan di non averlo ancora incontrato. Allo stato attuale l'ex madre natura di Ciao Darwin vive i giorni della quarantena a casa della sua famiglia, a Vicenza, mentre il cantante è dai suoi, a Modena. Ma, nonostante vivano a distanza tra loro per via della pandemia di coronavirus che il mondo intero sta fronteggiando, i due sono apparsi molto complici su Instagram. Anche se, alla domanda giunta da un fan -che le aveva chiesto se fosse prossima al matrimonio con Fede- Paola ha eclissato subito l'idea di convolare a nozze nell'imminente: "Con calma, ragazzi".

Paola Di Benedetto parla dell'affair Fernanda Lessa

Nel corso della diretta registrata da Paola Di Benedetto dopo la vittoria conseguita al Gf vip, non potevano mancare neanche riferimenti alla querelle mediatica esplosa negli ultimi giorni, tra Fernanda Lessa e Federico Rossi. L'ex gieffina brasiliana aveva tacciato Paola di essere ingrassata nella Casa più spiata d'Italia, dandole della 'grassa' in una diretta registrata su Instagram con l'ex gieffina Clizia Incorvaia. E a margine delle parole al vetriolo della Lessa, era prontamente intervenuto Rossi stigmatizzando quanto dichiarato dalla brasiliana alla Incorvaia in un tweet piccato: "Chiamare una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) ‘grassa’, ridendo come una gallina. Quando si è sempre combattuto contro ogni forma di body-shaming in questo Gf!”.